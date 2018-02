WIG 20 spadł w piątek o 1,06 proc. do 2.507,24 proc. W tym tygodniu indeks stracił 3,6 proc.

WIG zniżkował o 0,86 proc. do 65.021,36 pkt., mWIG 40 poszedł w dół o 0,48 proc. do 4.958,21 pkt., a sWIG 80 spadł o 0,27 proc. do 14.912,37 pkt.

Obroty akcjami wyniosły 814 mln zł, z czego ok. 628 mln zł na akcjach spółek z WIG 20. To mniej niż średnia dzienna wartość obrotu zanotowana w styczniu. GPW podała, że w ubiegłym miesiącu przeciętnie obroty na sesji w ramach arkusza zleceń wynosiły 911,3 mln zł.

Wśród blue chipów największe spadki zanotował Orlen (o 4,4 proc.), którego kurs znalazł się najniżej od 11 grudnia 2017 r.

Zdaniem analityków, presję na notowania płockiego koncernu wywierają dwa czynniki: słabsze marże rafineryjne w styczniu oraz możliwość zaangażowania PKN Orlen w energetykę jądrową.

Modelowa marża rafineryjna PKN Orlen w styczniu 2018 r. wyniosła 3,8 USD na baryłce wobec 3,9 USD w grudniu. Dyferencjał Brent/Ural w styczniu wzrósł do 0,60 USD z 0,40 USD na baryłce miesiąc wcześniej.

Mocno, o 3,9 proc., w dół poszedł także kurs mBanku. Liderem wzrostów było LPP (o 1,6 proc.).

Na szerokim rynku o 2,2 proc. spadł Bank Millennium. Zysk netto grupy w czwartym kwartale 2017 roku wzrósł do 179,6 mln zł ze 131,5 mln zł rok wcześniej i okazał się zgodny z konsensusem na poziomie 179,3 mln zł. Zarząd banku poinformował, że zaproponuje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2017 r.

Livechat poszedł w górę o 0,4 proc. Informatyczna spółka podała, że liczba klientów płatnej wersji jej produktu wzrosła w styczniu 2018 roku o 263 netto. Według komunikatu prasowego był to najlepszy styczniowy wynik w historii spółki.

Kurs Kogeneracji spadł o 0,2 proc. do 84,2 zł. PGE wezwała do sprzedaży 2.383.999 akcji spółki, które dają 16 proc. głosów na WZ, po 81,80 zł za akcję.

Kurs Forte stracił 2,3 proc. kontynuując spadki z czwartku wywołane publikacją niższych od oczekiwań wyników. Spółka podała w piątek, że mimo spadku wyników nie naruszyła na koniec 2017 roku kowenantów zawartych w umowach kredytowych.

Maciej Jaszczuk (PAP Biznes)