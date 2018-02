Obroty na rynku głównym GPW spadły o 11% r: r do 19,4 mld zł w styczniu



Warszawa, 02.02.2018 (ISBnews) - Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku warszawskiej giełdy spadła o 11% r/r do poziomu 19,4 mld zł w styczniu 2018 r., podała giełda.

Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła w styczniu o 8% r/r do poziomu 19,1 mld zł.

Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń osiągnęła w styczniu poziom 911,3 mln zł tj. o 8% mniej niż rok wcześniej.

Kapitalizacja 430 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku wyniosła na koniec stycznia 694,14 mld zł (167,31 mld euro).

Łączna kapitalizacja 479 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła na koniec stycznia tego roku 1 446,21 mld zł (348,59 mld euro).

W styczniu 2018 r. na GPW odbyło się 21 sesji giełdowych, tyle samo co rok wcześniej.



(ISBnews)