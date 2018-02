PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. poinformowały w piątek, że - zgodnie z zaleceniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku - ogłoszony został przetarg na budowę, obok nowego mostu kolejowego na Martwej Wiśle, stałych miejsc lęgowych dla mewy siwej. Szacowany koszt zadania to 82 tys. zł. Siedliska mają powstać w tym roku pomiędzy mostem drogowym i kolejowym.

„Platforma o powierzchni ok. 30 m kw. pokryta m.in. gałęziami i osadzona na słupach ok. 1,5 metra nad wodą, będzie zapewniała dobre warunki lęgowe” – czytamy w komunikacie. W czasie budowy nowego mostu PLK przygotowały tymczasowe podesty jako zastępcze lęgowiska dla mew. PKP PLK poinformowały, że w okolicy podpór mostu nad Martwą Wisłą zbudowano też specjalne dwumetrowe przejście dla zwierząt pod torami. Podobne przejścia powstały również na innych mostach na linii między stacją Pruszcz Gdański a Gdańsk Port Północny.

Cytowana w komunikacie dyrektor Biura Ochrony Środowiska w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A., Ewa Makosz zapewniła, że spółka „już na etapie przygotowania inwestycji analizuje oddziaływanie kolei na florę i faunę”. Zaznaczyła, że także w trakcie realizacji inwestycji „ograniczane jest oddziaływanie na otoczenie”. Wyjaśniła, że m.in. wygradzane są tereny siedlisk i stosowane są ściśle określone terminy prac np. poza okresem lęgowym.

Poinformowano, że w pobliżu tras, gdzie ruch pociągów jest częstszy, PLK stosują dźwiękowe systemy ochrony zwierząt. „Urządzenia przed przejazdem pociągu emitują ostrzegawcze głosy zwierząt, ograniczając wtargnięcia na tory i ryzyko kolizji” - podano. Powstają także przejścia dla zwierząt nad lub pod torami tzw. „ekodukty”. Również obiekty inżynieryjne, wiadukty, mosty i przepusty mają przygotowane „ścieżki” dla zwierząt.

Nowy, 124-metrowy kolejowy most na Martwej Wiśle w Gdańsku oddano do użytku jesienią 2016 roku. Dzięki inwestycji sześciokrotnie zwiększyła się przepustowość kolejowego szlaku handlowego do portu w Gdańsku oraz ułatwiona została żegluga na Martwej Wiśle. (PAP)

autor: Bożena Leszczyńska

edytor: Sonia Sobczyk