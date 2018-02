W ogłoszonym w piątek raporcie, podsumowującym przegląd tej polityki, podkreślono m.in., że Rosję trzeba przekonać, iż poniosłaby "koszty nie do przyjęcia", gdyby zagroziła choćby ograniczonym atakiem nuklearnym w Europie.

Nie postuluje się "zwiększenia netto" arsenału strategicznej broni nuklearnej. Associated Press odnotowuje, że kontrastuje to z wcześniejszym stanowiskiem Trumpa, który wkrótce po objęciu prezydentury podkreślał, że USA muszą znacznie umocnić i powiększyć swój potencjał broni nuklearnej. Jednak we wtorkowym orędziu o stanie państwa prezydent już o tym nie wspomniał, choć podkreślił, że ten arsenał musi odstraszać przed agresją.

W raporcie wskazano też m.in., że Korea Północna stanowi "poważne zagrożenie" dla USA i ich sojuszników. Zapewniono, że jakikolwiek północnokoreański atak nuklearny na USA bądź ich sojuszników będzie oznaczał "koniec tamtego reżimu". "Nie ma scenariusza, w którym reżim (Kim Dzong Una) mógłby użyć broni nuklearnej i przetrwać" - napisano.

Przegląd polityki w zakresie broni nuklearnej zakłada trzymanie się w znacznej mierze planów poprzedniej administracji dotyczących modernizacji arsenału nuklearnego oraz porozumień w sprawie kontroli zbrojeń, łącznie z traktatem New START, ograniczającym Stanom Zjednoczonym i Rosji liczbę strategicznych głowic nuklearnych.(PAP)