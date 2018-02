Premier wygłosił w czwartek telewizyjne oświadczenie, w którym mówił m.in., że Polska była pierwszą ofiarą III Rzeszy. Jak podkreślał śmierć i cierpienie w niemieckich nazistowskich obozach koncentracyjnych były wspólnym doświadczeniem Żydów, Polaków oraz wielu innych narodów.

W swoim wystąpieniu szef rządu mówił: "Obozy, w których wymordowano miliony Żydów nie były polskie. Ta prawda musi być chroniona, ponieważ jest częścią prawdy o Holokauście".

Angielskie napisy wprowadzone przez YouTube sugerowały, że premier Morawiecki powiedział: "obozy, w których wymordowano miliony Żydów były polskie". (w angielskim tłumaczeniu napisano: "Camps where millions of Jews were murdered were Polish").

"Błąd został spowodowany automatycznym tłumaczeniem na YouTube, za który przepraszamy" - napisał Adam Malczak, rzecznik prasowy serwisu w mejlu wysłanym w odpowiedzi na pytania Bloomberg News.

Kancelaria Premiera kilka godzin po opublikowaniu nagrania w serwisie napisała na Twitterze, że błędne tłumaczenie na język angielski napisów w oświadczeniu premiera "powstało w wyniku automatycznego tłumaczenia serwisu YouTube".

