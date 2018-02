DM BDM podniósł wycenę Trakcji do 8,4, nadal rekomenduje 'kupuj'



Warszawa, 05.02.2018 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BDM podnieśli cenę docelową akcji Trakcji PRKiI do 8,4 zł z 8,3 zł i podtrzymali rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 1 lutego.

Rekomendacja została wydana przy cenie 7,17 zł za akcje. W poniedziałek około godziny 9:01 kurs wynosił 7,24 zł, po spadku o 0,82% wobec ostatniego zamknięcia.

"Zwracamy uwagę, że spółka jest dobrze przygotowania sprzętowo do realizacji inwestycji (wartość środków trwałych to 270 mln zł) i raczej nie podchodziła agresywnie do zdobywania kontraktów kolejowych. Zwracamy uwagę, że ostatnie zakupy akcji przez insiderów w listopadzie miały miejsce w przedziale 7,6-8,1 zł. Spółka poinformowała też w IV kw. 2017 r. o podpisaniu kontraktu na Litwie, co może naszym zdaniem być sygnałem powolnego odwracania się słabości tego rynku w 2018 roku. Liczymy też na kontynuację wysokiego poziomu nowych kontraktacji w przetargach kolejowych w Polsce na przestrzeni bieżącego roku (plan PKP PLK opiewa na 14 mld zł)" - czytamy w raporcie.

Analitycy prognozują, że zysk netto spółki wyniesie 27,4 mln zł za 2017 r. i 27,3 mln zł za 2018 r. przy przychodach odpowiednio: 1 363,3 mln zł i 1 398,2 mln zł.

(ISBnews)