Stokrotka - spółka zależna Emperia Holding - osiągnęła w styczniu 2018 r. wstępne wyniki sprzedaży towarów na poziomie 212 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 13% r/r, podała Emperia. W styczniu 2018 r. sprzedaż towarów LFL w sklepach własnych Stokrotki wzrosła o około 5,3% r/r, podano w komunikacie. W styczniu 2018 r. otworzono 5 sklepów: 1 market Stokrotka, 3 markety Stokrotka Express i 1 sklep franczyzowy. W konsekwencji powierzchnia handlowa sklepów powiększyła się o 0,6 tys. m2: 0,3 tys. m2 w marketach Stokrotka, 0,2 tys. m2 w marketach Stokrotka Express oraz 0,1 tys. m2 w sklepach franczyzowych. Łączna liczba sklepów na koniec stycznia 2018 r. wyniosła 436. Natomiast łączna powierzchnia handlowa na koniec stycznia br. wyniosła 188,2 tys. m2.

Idea Getin Leasing oczekuje, że zysk netto sięgnie ok. 100 mln zł w 2018 roku. Spółka nie wyklucza akwizycji podmiotów z branży leasingowej na polskim rynku, ale nie jest to temat na 2018 rok, poinformował prezes Marek Bauer. "Celujemy w zysk netto w okolicach 100 mln zł w 2018 r. Docelowo to będzie ok. 150 mln zł w 2019 i kolejnym roku roku" - powiedział Bauer podczas telekonferencji.

X-Trade Brokers miał 273,77 mln zł skonsolidowanych przychodów z działalności operacyjnej w 2017 r. wobec 250,58 mln zł rok wcześniej i 93,13 mln zł zysku netto wobec 77,7 mln zł zysku w 2016 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Zobacz też rekomendacje

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Vistula Group osiągnięte w styczniu 2018 r. wyniosły około 53,1 mln zł i były wyższe o około 21,1% r/r, podała spółka.

Przychody ze sprzedaży Grupy Wojas wyniosły 15,68 mln zł w styczniu br. i były wyższe o 0,1% r/r, poinformowała spółka.

W wezwaniu na Robyg, ogłoszonym przez Bricks Acquisitions Limited, złożono zapisy na sprzedaż ponad 98% akcji. Transakcje zostaną zawarte 7 lutego, a rozliczone 9 lutego 2018 r., podano w komunikacie.