Via Carpatia to priorytet rządu PiS – powiedział w poniedziałek w Rzeszowie szef resortu infrastruktury Andrzej Adamczyk. Minister uczestniczył w uroczystym podpisaniu umowy na wykonanie koncepcji programowej odcinka S19 od węzła Babica do węzła Domaradz. Droga jest częścią trasy Via Carpatia.