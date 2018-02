Adamczyk zaznaczył, że Via Carpatia „w przypadku Prawa i Sprawiedliwości to nie tylko deklaracje, ale konkretne realizacje”. „Mimo że (zadanie - PAP) kosztowne i bardzo wymagające, to realizujemy to przedsięwzięcie, które jest swoistą drogą życia, bo tak nazywamy ten szlak” – powiedział minister.

Podkreślił, że podpisana umowa na przygotowanie odcinka drogi ekspresowej oraz wybór najkorzystniejszych ofert na dwa kolejne odcinki S19 na Podkarpaciu to ważne kroki do powstania szlaku Via Carpatia w Polsce. „To także potwierdzenie tego, że realizujemy nasze obietnice. S19 ma zapewnione finansowanie, a coraz więcej odcinków jest kierowanych do realizacji” – poinformował Adamczyk.

Zdaniem ministra w maju br. będą podpisane umowy na koncepcję programową dla wszystkich odcinków S19 od Rzeszowa w stronę Barwinka.

Adamczyk zapowiedział, że wkrótce też zostaną podpisane umowy na budowę sześciu odcinków tej trasy – od Niska w stronę granicy z woj. lubelskim oraz od Niska w kierunku Sokołowa Małopolskiego.

Zdaniem ministra w 2021 r. gotowa będzie droga ekspresowa między Rzeszowem a Lublinem. Dodał, że z Lublina będzie można dojechać do Warszawy budowaną S17, a ze stolicy będzie można dotrzeć do Trójmiasta budowaną S7.

Jak podkreślił Adamczyk, Via Carpatia to „droga życia” nie tylko dla Polski, ale dla wielu państw Europy środkowo-wschodniej.

Zapowiedział, że marcu br. odbędzie się trzecia konferencja państw, które podpisały deklarację łańcucką ws. Via Carpatia. W czasie tej konferencji do tej grupy przyłączyć się mają kolejne kraje: Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja i Serbia. Grupa tych państw lobbuje też w Komisji Europejskiej, by wpisać ten szlak do europejskiej sieci korytarzy transportowych TEN-T.

„Gdy droga ta będzie w sieci TEN-T jej realizacja będzie pewna. To spełnienie marzeń prezydenta prof. Lecha Kaczyńskiego, który otwierając konferencję w Łańcucie potwierdził, że ta droga Europie środkowo-wschodniej jest niezbędna, aby uruchomić potencjał gospodarczy tej części Europy. Robimy wszystko, żeby czas realizacji tego przedsięwzięcia się przybliżał” – dodał minister.

Idea utworzenia szlaku Via Carpatia została zapoczątkowana w 2006 r. w Łańcucie przez ministrów Litwy, Polski, Słowacji i Węgier pod patronatem ówczesnego prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Podpisana w poniedziałek umowa na wykonanie koncepcji programowej na odcinek S19 od węzła Babica do węzła Domaradz kosztować ma ponad 17 mln zł. W przetargu najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm Promost Consulting, IRP Biuro Projektów, Zakład Usług Geologicznych i Projektowych Budownictwa i Ochrony Środowiska GEOTECH.

Wykonawca będzie musiał przygotować koncepcję programową dla ponad 23-km odcinka drogi, w tym m.in. analizę i prognozę ruchu, wariantowe rozwiązania techniczne planowanej drogi wraz z obiektami inżynierskimi, dokumentację bezpieczeństwa tunelu czy plan działań ratowniczych.

Firma wykona również kompleksowe rozpoznanie geologiczne, w tym m.in. opracuje opinię geotechniczną, dokumentację geologiczno-inżynierską, dokumentację badań podłoża gruntowego, oraz będzie prowadził monitoring występujących na tym odcinku osuwisk i monitoring hydrogeologiczny.

Koncepcja pomoże wybrać GDDKiA docelowe rozwiązania projektowe i technologię realizacji. Uściśli również zakres rzeczowy i finansowy tej inwestycji.

W ramach tego odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Babica do węzła Domaradz przewiduje się wykonanie m.in. trzech tuneli o łącznej długości ok. 4,65 km. Odcinek ten będzie realizowany w systemie „projektuj i buduj”.

Via Carpatia to planowany szlak międzynarodowy, który ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Ma docierać m.in. do rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym oraz greckich Salonik nad Morzem Egejskim.

Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), wskazuje budowę szlaku jako priorytet inwestycyjny.

Całkowita długość tego szlaku w Polsce wyniesie ok. 760 km. Na Podkarpaciu S19, która będzie częścią trasy Via Carpatia, będzie miała docelowo ok. 170 km.

