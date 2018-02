Forte ma umowę na dostawy płyt przez Pfleiderer Polska za ok. 132 mln zł



Warszawa, 05.02.2018 (ISBnews) - Fabryki Mebli Forte zawarły z Pfleiderer Polska umowę na dostawy strategicznego materiału do produkcji mebli, tj. płyt drewnopochodnych, za szacunkowo 132 mln zł w okresie do końca 2019 r., podało Forte.

"Przedmiotem umowy jest dostawa do zakładów produkcyjnych emitenta płyty wiórowej surowej, płyty wiórowej laminowanej, płyty HDF surowej oraz płyty HDF lakierowanej w ilościach uzgodnionych przez strony. Umowa zawarta została na dwa lata, tj. do 31 grudnia 2019 r." - czytamy w komunikacie.

Z uwagi na fakt, iż cena dostarczanych materiałów ustalana będzie zgodnie z formułą cenową zawartą w umowie, w oparciu o ceny podstawowych surowców do produkcji płyt drewnopochodnych, strony umowy przewidują, że szacunkowa wartość umowy wyniesie ok. 132 mln zł, podano również.

"W ocenie zarządu spółki, zawarcie umowy z Pfleiderer Polska Sp. z o. o. gwarantuje emitentowi ciągłość dostaw i możliwość realizacji zamówień składanych na meble" - podsumowano.

Fabryki Mebli Forte to producent mebli, notowany na GPW od 1996 r. W 2016 r. spółka miała 1 090 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Grupa Pfleiderer to wiodący producent paneli na bazie drewna na największych europejskich rynkach, w Niemczech i Polsce, gdzie jest odpowiednio numerem 1 i 2 pod względem wielkości produkcji płyt wiórowych. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews)