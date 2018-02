USA: "WSJ": nieoklaskiwanie Trumpa to nie zdrada kraju

Źródło: PAP

Odmowa oklaskiwania prezydenta podczas wygłaszania przez niego orędzia do narodu to nie zdrada USA - podkreśla "Wall Street Journal" we wtorek. Komentuje tak słowa Donalda Trumpa, który z tego właśnie powodu zarzucił Demokratom, że są "zdradzieccy".