"Na potrzeby raportu eksperci Knight Frank stworzyli wskaźnik 'Belt and Road Index' (w skrócie BARI), który ocenia 67 krajów uznanych jako kluczowe dla inwestycji Chin na świecie. W opracowanym przez Knight Frank rankingu Polska uplasowała się na 17. miejscu. O wysokiej pozycji zadecydowały przede wszystkim efektywność instytucji, pozwalająca inwestorom na łatwiejsze lokowania kapitału w kraju, dostępność rynku dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) oraz szybki rozwój infrastruktury" - czytamy w komunikacie poświęconym raportowi.



Połączenie kolejowe między Chengdu a Łodzią przyczyniło się do zdecydowanego wzrostu wzajemnych relacji handlowych pomiędzy Polską a Chinami, zaznaczono w materiale.



"Chińscy inwestorzy wykazują także rosnące zainteresowanie nieruchomościami w Polsce. Pierwsze przejawy aktywności chińskich inwestorów na lokalnym rynku nieruchomości komercyjnych obserwowaliśmy już kilka lat temu, kiedy Bank of China był zaangażowany w refinansowanie inwestycji w sektorze biurowym. Obecnie w Polsce obserwujemy wzmożone zainteresowanie ze strony chińskich inwestorów poszukujących w głównej mierze aktywów magazynowych, jednak inwestorzy z Kraju Środka pozostają otwarci również na inne sektory rynku. Niezwykle istotna transakcja inwestycyjna miała miejsce w IV kw. 2017 roku, kiedy China Investment Corporation zakupiło portfel magazynowy Logicor o wartości 15 mld USD. Aż 28 z 43 nieruchomości to obiekty w Polsce. Ich łączny metraż wynosi ok. 900 000 m2, a całkowita wartość to prawie 640 mln USD" - skomentowała dyrektor działu badania rynku w Knight Frank Elżbieta Czerpak.



