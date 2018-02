Nikodem Iskra został nowym prezesem Abadon Real Estate



Warszawa, 06.02.2018 (ISBnews) - Nikodem Iskra został powołany do pełnienia funkcji prezesa Abadon Real Estate, poinformowała spółka.

"Rada nadzorcza Abadon Real Estate, podmiotu należącego do Grupy Murapol, powołała na stanowisko prezesa spółki dotychczasowego wiceprezesa - Nikodema Iskrę. Do końca 2017 roku stanowisko to zajmował Michał Sapota, obecnie członek jej rady nadzorczej. W skład zarządu Abadon Real Estate wchodzi także Michał Feist w funkcji wiceprezesa" - czytamy w komunikacie.

Nikodem Iskra od 2018 r. pełni funkcję prezesa Murapolu, gdzie od 2013 do 2017 był wiceprezesem. Od 2016 r. był również wiceprezesem Abadon Real Estate. Z grupą Murapol jest związany od 2008 r., wynika z przedstawionego życiorysu zawodowego.

Z końcem roku 2017 z pełnienia funkcji prezesa zarządu Abadon Real Estat zrezygnował Michał Sapota. Jednocześnie Abadon otrzymał od spółki dominującej, tj. Murapol S.A., oświadczenie o skorzystaniu przez Murapol z uprawnienia osobistego i powołaniu z dniem 1 stycznia 2018 r. Michała Sapoty na stanowisko członka rady nadzorczej Abadon Real Estate, informowano wcześniej.

Abadon Real Estate należy do holdingu Murapol. Oferuje obsługę pełnego cyklu inwestycyjnego projektów nieruchomościowych, w tym akwizycje nieruchomości, usługi architektoniczne, generalne wykonawstwo, ogólnokrajowy handel materiałami budowlanymi, usługi sprzedaży oraz komercjalizacji, usługi wykańczania mieszkań pod klucz oraz facility management, usługi księgowo-rachunkowe, controling finansowy oraz obsługę marketingowo-reklamową.

(ISBnews)