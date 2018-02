Orange Polska przejęła część sieci światłowodowej w Kielcach od Nettelekom



Warszawa, 06.02.2018 (ISBnews) - Orange Polska przejęła część sieci światłowodowej lokalnego operatora Nettelekom w Kielcach , poinformował Orange.

"Orange Polska kupuje część sieci światłowodowej firmy Nettelekom. Umowa w tej sprawie została podpisana 1 lutego. Orange, który prowadzi obecnie największy w swojej historii program budowy światłowodów, nie wyklucza dalszych akwizycji" - czytamy w komunikacie.

Infrastruktura światłowodowa obejmuje 14,8 tys. gospodarstw domowych i lokali biznesowych. Stanie się uzupełnieniem miejscowej sieci budowanej przez Orange Polska.

"Przejęcie infrastruktury lokalnego operatora jest elementem realizacji strategii rozwoju sieci światłowodowej OPL. Nie wykluczamy kolejnych takich zakupów lub nawet przejęć innych lokalnych operatorów tam, gdzie będzie to uzasadnione ekonomicznie i gdzie infrastruktura spełniać będzie nasze standardy" - powiedział dyrektor wykonawczy ds. sieci i technologii Orange Polska Piotr Jaworski, cytowany w komunikacie.

Orange Polska realizuje program inwestycji światłowodowych i założyła wydatki na ten cel ok. 4,2 mld zł w latach 2016-2020.

"Ponadto, w ramach projektów w drugim konkursie POPC, Orange Polska planuje wybudować sieć światłowodową dla ponad 360 tysięcy gospodarstw domowych w kilkuset gminach. Operator podłączy do sieci także 3,7 tys. działających na tych obszarach szkół" - podano również.

