DM BZ WBK obniżył rekomendację Budimeksu do 'sprzedaj', wycenę do 200 zł



Warszawa, 06.02.2018 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BZ WBK obniżyli rekomendację dla Budimeksu do "sprzedaj" z "kupuj", a cenę docelową do 200 zł z 220 zł, wynika z raportu datowanego na 31 stycznia.

Rekomendacja została wydana przy cenie 209 zł za akcję. We wtorek około godziny 12:18 kurs wynosił 185,8 zł, po spadku o 2,21% wobec ostatniego zamknięcia.

"Po pierwsze, od IV kw. 2017 r. spodziewamy się pogorszenia zysków r/r po solidnej dynamice zysków w pierwszych 9 mies. 2017 r. (rekordowo wysoki zysk netto). Szacujemy też, że portfel zamówień spółki osiągnie maksymalną wartość w IV kw. 2017 r., a w roku 2018 będzie się kurczył z powodu prognozowanego niedoboru pracowników na rynku i niższej podaży kontraktów r/r" - czytamy w raporcie.

Analitycy prognozują, że zysk netto spółki wyniesie 453 mln zł za 2017 r. i 339 mln zł za 2018 r., przy przychodach odpowiednio: 6 311 mln zł i 6 737 mln zł.

