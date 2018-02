Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego "Polska Bezgotówkowa" wystartował na początku stycznia br. To wspólna inicjatywa uczestników rynku usług płatniczych: wydawców kart, agentów rozliczeniowych oraz organizacji płatniczych Visa i Mastercard przy udziale Związku Banków Polskich oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

"Chcemy, aby obywatel, jak idzie na zakupy, miał pewność, że będzie mógł zapłacić płatnością bezgotówkową. Tutaj jest bardzo ważne, żeby miał do tego prawo, a nie obowiązek" - powiedział wiceminister przedsiębiorczości i technologii Tadeusz Kościński na wtorkowej konferencji prasowej.

Jak dodał, pewne ułatwienia w tym zakresie już zostały w Polsce wprowadzone, a inne są na etapie wprowadzania. Przypomniał, że w ubiegłym roku w urzędach państwowych wprowadzono płatności elektroniczne, a obecnie policja zaczyna wprowadzać do użytku terminale płatnicze, które umożliwią płacenie mandatu kartą.

"Obecnie w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii procesujemy prawo, które spowoduje, że obywatel będzie miał prawo płacenia elektronicznie w każdym sklepie, gdzie jest kasa fiskalna. Spodziewamy się, że ta ustawa wejdzie w życie latem tego roku i do końca przyszłego roku, w każdym sklepie gdzie jest kasa fiskalna, za towar będzie można zapłacić elektronicznie" - powiedział.

Wiceminister przekonywał, że na płatnościach bezgotówkowych skorzystają wszyscy: przedsiębiorcy, gdyż obniży się im koszt obsługi gotówki oraz konsumenci, ponieważ będą mieli większy komfort zakupów, a w rezultacie cała gospodarka.

Program skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorców, którzy chcą rozpocząć przyjmowanie płatności za swoje towary i usługi za pomocą kart płatniczych. W ramach programu otrzymują oni dofinansowanie ze strony Fundacji, polegające na pokryciu kosztów związanych z otrzymaniem terminala do akceptacji kart oraz miesięcznych kosztów obsługi płatności bezgotówkowych przez okres 12 miesięcy.

Jak poinformowali organizatorzy akcji na wtorkowej konferencji, pierwsze terminale płatnicze, dofinansowane w ramach programu, już trafiły do przedsiębiorców. Ponadto do programu przystąpiło sześciu agentów rozliczeniowych, z którymi przedsiębiorcy mogą podpisywać umowy, aby korzystać z bezpłatnych terminali. Detalistom, którzy kwalifikują się do udziału w Programie, oferuje on możliwość finansowania do trzech terminali płatniczych przez okres roku.

Prezes Fundacji Polska Bezgotówkowa Mieczysław Groszek wskazał, że płatności bezgotówkowe podnoszą konkurencyjność poszczególnych firm, a w konsekwencji – całej polskiej gospodarki, przenosząc ją do sfery cyfrowej.

"Dzięki inicjatywie Fundacji i przeznaczeniu ok. 600 mln zł, w ciągu 3 lat w Polsce może przybyć około pół miliona nowych terminali płatniczych. Pomoże to przedsiębiorcom z sektora handlowo-usługowego unowocześnić ich biznes oraz przyciągnąć nowych klientów, co w konsekwencji może stymulować wzrost całej gospodarki" - powiedział.

Prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz zauważył, że jesteśmy świadkami szybkich zmian na rynku płatności i związanego z nimi zwiększonego zapotrzebowania na instrumenty obrotu bezgotówkowego. "Poprzez realizację Programu +Polska Bezgotówkowa+ branża finansowa wspiera te zmiany, wychodząc naprzeciw potrzebom uczestników tego rynku - przedsiębiorców, konsumentów oraz państwa - dla dobra całej gospodarki" - powiedział.

Według ekspertów Fundacji Polska Bezgotówkowa w Polsce brakuje kilkuset tysięcy terminali płatniczych – wskazuje na to zarówno porównanie liczby terminali do liczby kas fiskalnych, jak i porównanie nasycenia terminalami na rynku w Polsce i w innych krajach UE.

Jak poinformowano w komunikacie, do programu "Polska Bezgotówkowa" mogą zgłaszać się mali i średni przedsiębiorcy, którzy chcą rozpocząć przyjmowanie płatności bezgotówkowych za swoje towary i usługi, a w okresie ostatnich 12 miesięcy w swoim punkcie handlowo-usługowym nie akceptowali płatności bezgotówkowych. Do udziału w programie uprawnieni są chętni przedsiębiorcy, którzy posiadają maksymalnie pięć placówek detalicznych.

Za realizację Programu będą odpowiedzialni agenci rozliczeniowi, którzy będą podpisywać z przedsiębiorcami odpowiednie umowy. Obecnie są to eCard S.A., eService, First Data Polska SA (Polcard), Paytel SA, PKO Bank Polski, ING Bank Śląski SA. Oferta jednego z agentów dostępna będzie także w placówkach banków spółdzielczych SGB.

Zgodnie z przyjętymi przez Fundację założeniami, przedsiębiorcy mogą zgłaszać swój udział do programu w ciągu 3 lat, czyli do końca 2020 r.

Fundacja Polska Bezgotówkowa została powołana w lipcu 2017 r. w związku z porozumieniem zawartym przez Związek Banków Polskich, ówczesnego Ministerstwa Rozwoju, Visa oraz Mastercard.