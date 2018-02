mDM podniósł wycenę Cyfrowego Polsatu do 25,7 zł, nadal rekomenduje 'trzymaj'



Warszawa, 06.02.2018 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego mBanku (mDM) podwyższyli cenę docelową Cyfrowego Polsatu do 25,7 zł z 24,4 zł i podtrzymali rekomendację "trzymaj", wynika z raportu datowanego na 31 stycznia.

W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 24,7 zł. Ok. godz. 16-ej podczas wtorkowej sesji kurs wynosił 23,4 zł po spadku o 2,34% od ostatniego zamknięcia.

"Obecnie CPS jest notowany na EV/EBITDA'17** = 6,9x, z 3% dyskontem do grupy porównawczej. Przy obecnym poziomie kursu mamy neutralne nastawienie. Cyfrowy Polsat będzie wykazywać naszym zdaniem niższy wzrost wyników od spółek porównywalnych (wzrost EBITDA 2017PF-2019PF = +0,5% vs. 6,8% peer grupa i 7,1% OPL PW). DYield wypada lepiej niż w OPL PW (0,0%), ale gorzej niż Play (7,6%)" - czytamy w raporcie.

Analitycy prognozują dla Cyfrowego Polsatu 1 062 mln zł zysku netto w 2017 r. i 1 250 mln zł w 2018 r., przy przychodach odpowiednio: 9 822 mln zł wobec 11 502 mln zł.

(ISBnews)