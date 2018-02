„Program Mieszkanie plus jest dla wszystkich, którzy pragną posiadać własne mieszkanie, którzy ze względu na swoją trudną sytuację materialną nie mogli zakupić go na rynku” – powiedział, cytowany we wtorkowym komunikacie CIR, premier Mateusz Morawiecki podczas wtorkowego posiedzenia Rady Mieszkalnictwa w KPRM. Morawiecki przewodniczył drugiemu posiedzeniu Rady Mieszkalnictwa

Zdaniem szefa rządu „dotychczasowe rządowe programy mieszkaniowe, takie jak Rodzina na Swoim, czy Mieszkanie dla Młodych trafiały do ludzi lepiej sytuowanych”. Premier dodał, że „program Mieszkanie Plus przeznaczony jest dla wszystkich Polaków, którzy będą mogli wynająć mieszkanie z dojściem do własności lub tylko je wynająć”. Według Prezesa Rady Ministrów to kompleksowe rozwiązanie przyczyni się do podniesienia poziomu życia wielu rodzin i osób samotnych.

Według CIR "Rada uzgodniła, że podjęte zostaną także prace legislacyjne, pozwalające usunąć bariery inwestycyjne".

Podczas posiedzenia Rady Mieszkalnictwa omówiono także kwestie związane z rewitalizacją zdegradowanych obszarów miejskich, wprowadzeniem standardów technicznych i mieszkaniowych.

W skład Rady Mieszkalnictwa - obok premiera Morawieckiego, który został jej przewodniczącym - wchodzą minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, minister finansów Teresa Czerwińska, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, minister środowiska Henryk Kowalczyk oraz minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel.

Członkami Rady Mieszkalnictwa zostali także: prezes Rządowego Centrum Legislacji Jolanta Rusiniak oraz prezes BGK Nieruchomości Mirosław Barszcz. Barszcz jest koordynatorem pracy Rady Mieszkalnictwa.