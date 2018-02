Nie obejmie ich automatyczny zapis do pracowniczego planu kapitałowego raz na dwa lata. W ponad 700 tys. firm zatrudniających do dziewięciu osób (łącznie ok. 3 mln pracujących) wystarczy bowiem, że wszyscy zatrudnieni zrezygnują z PPK - podaje dziennik.

Milion samozatrudnionych będzie zaś mógł złożyć jednorazową rezygnację z uczestnictwa w systemie - informuje gazeta.

Ostateczny projekt przewidujący wprowadzenie od 1 stycznia 2019 roku nowych form oszczędzania na emeryturę rząd zamierza przedstawić w środę 14 lutego - czytamy w "Rz".