Praca rafinerii Grupy Lotos została zatrzymana z powodu przerwy w zasilaniu



Warszawa, 07.02.2018 (ISBnews) - Praca gdańskiej rafinerii Grupy Lotos została zatrzymana z powodu 30-minutowej przerwy w zasilaniu, poinformowała spółka. Normalna praca zostanie przywrócona w ciągu kolejnych 2-3 dni, dodano.

"Przerwa w zasilaniu energią elektryczną z zewnętrznej stacji należącej do Grupy Energa była powodem zatrzymania instalacji produkcyjnych rafinerii w Gdańsku. Zdarzenie to nie ma wpływu na bieżącą sprzedaż produktów naftowych wytwarzanych w rafinerii" - czytamy w komunikacie.

Po przywróceniu napięcia obsługa rafinerii przystąpiła do stabilizowania parametrów pracy zakładu i uruchamiania kolejnych instalacji, dodano.

"Przerwa w zewnętrznym zasilaniu, a następnie zatrzymanie większej części instalacji, nie spowodowało zagrożenia dla ludzi i środowiska. Normalna praca zostanie przywrócona w ciągu kolejnych 2-3 dni" - czytamy dalej.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Lotos wyniosły 20,9 mld zł w 2016 roku.

(ISBnews)