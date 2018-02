Kwieciński ocenił w środę w radiu TOK FM, że mimo wyjścia z UE Wielkiej Brytanii, czyli jednego z największych płatników, oraz mimo nowych priorytetów wspólnotowych jak polityka migracyjna czy polityka bezpieczeństwa, budżet w przyszłej perspektywie po 2020 roku może być wyższy niż obecnie.

"Wszystko wskazuje na to, że może być nie mniejszy tylko większy (budżet UE po 2020 r. - PAP). To nam powiedział osobiście komisarz Oettinger (komisarz UE ds. budżetu Guenther Oettinger)" - podkreślił.

Minister przypomniał, że w ubiegłym tygodniu w Budapeszcie odbyło się spotkanie ministrów krajów V4+4 (Grupa Wyszehradzka oraz Bułgaria, Chorwacja, Rumunia i Słowenia) oraz komisarzy UE ds. budżetu i ds. zatrudnienia na temat polityki spójności po 2020 roku.

Oettinger zapowiedział podczas tego spotkania, że zaproponuje, by składki państw członkowskich do wspólnotowego budżetu były w wysokości 1,1 x (procent dochodu narodowego brutto). Państwa V4+4 zgodziły się, że przyszła składka powinna być wyższa niż obecnie 1 proc. dochodu narodowego brutto. Kwieciński mówił wówczas, że mimo iż na razie nie sprecyzowano ile powinna ona wynosić, to może ona sięgać nawet 1,2 proc. dochodu narodowego brutto.

Minister ocenił w środę, że podniesienie składki członkowskiej dla państw UE oznaczałoby, że przyszły budżet "może być prawie o 20 proc. większy niż jest w tej chwili".

Zgodnie z podpisaną w 2014 roku umową partnerstwa między Polską i Komisją Europejską, nasz kraj w perspektywie 2014-2020 otrzyma z unijnego budżetu ok. 120 mld euro (Polityka Spójności – ok. 82,5 mld euro, Wspólna Polityka Rolna – ok. 32 mld euro oraz ok. 5 mld euro w ramach takich programów jak np. Horyzont 2020 czy Erasmus).

