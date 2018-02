Przychody TXM spadły o 2% r: r do ok. 24 mln zł w styczniu



Warszawa, 07.02.2018 (ISBnews) - TXM Textilmarket wypracował przychody w wysokości ok. 24 mln zł w styczniu 2018 r., poinformowała spółka. Sprzedaż grupy osiągnęła tym samym o 2% niższą wartość w porównaniu do sprzedaży zrealizowanej w styczniu 2017 r. Po uwzględnieniu mniejszej liczby dni handlowych w styczniu tego roku faktycznie spółka odnotowała nieznaczny wzrost sprzedaży, podkreśliła spółka.

"Przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklep internetowy www.txm.pl w styczniu 2018 roku wyniosły ok. 0,7 mln zł, co oznacza wzrost o 3% w stosunku do stycznia 2017 roku" - czytamy w komunikacie.

Spółka realizuje wewnętrzne cele w zakresie zwiększania sprzedaży z m2, optymalizacji kosztów oraz zwiększania marży m.in. poprzez stopniowe zwiększanie udziału towarów z importu, podano.

"Z miesiąca na miesiąc poprawiamy naszą sprawność operacyjną. W ubiegłym miesiącu, po uwzględnieniu niekorzystnego układu dni handlowych - w pierwszym tygodniu stycznia były jedynie 4 dni handlowe - osiągnęliśmy minimalnie lepszy wynik niż w styczniu 2017 r. Choć nasze ambicje sięgają dużo dalej, cieszymy się z każdej oznaki poprawy. Zmniejsza się różnica pomiędzy dynamiką sprzedaży a zmianą powierzchni sklepów" powiedział prezes Marcin Gregorowicz, cytowany w komunikacie.

Spółka zakończyła rekrutacje na najwyższych stanowiskach menadżerskich, czego ostatnim aktem było zatrudnienie dyrektora ds. logistyki. Kluczowe obszary marketingu zostały przebudowane w taki sposób, aby odpowiadały strategicznym, komunikacyjnym wyzwaniom TXM, podkreślił prezes.

Jesteśmy zadowoleni z nowej struktury działu handlowego. Jej stworzenie nie było łatwym zadaniem, bowiem szukaliśmy rozwiązań, które pozwolą nam sprawnie przebudować asortyment oraz zwiększać udział towarów z importu. Obecnie kompletowany zespół daje nam przekonanie, że procesy te będą przebiegały po myśli zarządu. Liczymy, że pod koniec III kw. połowa naszego asortymentu będzie pochodziła z importu" - wskazał także Gregorowicz.

"Zapowiadane wcześniej procesy optymalizacji i dostosowania kosztów zarówno funkcjonowania sklepów, jak i centrali oraz logistyki są prowadzone zgodnie z założeniami" - dodał wiceprezes Marcin Łużniak.

Sieć TXM na koniec stycznia składała się z 399 sklepów własnych o łącznej powierzchni 105,9 tys. m2 i była o 4% większa niż na koniec stycznia 2017 r. Grupa prowadzi sieci sklepów w Polsce, Rumunii i na Słowacji.

Grupa TXM jest właścicielem sieci TXM textilmarket - drugiej największej na polskim rynku sieci odzieżowych sklepów dyskontowych. Jego większościowym akcjonariuszem jest Redan. Spółka jest notowana na GPW od grudnia 2016 r. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)