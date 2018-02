DM BOŚ obniżył rekomendację LPP do 'trzymaj', wycena nadal 9 355 zł



Warszawa, 07.02.2018 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ obniżyli rekomendację akcji LPP z "kupuj" do "trzymaj", podtrzymując cenę docelową akcji na 9 355 zł, wynika z raportu datowanego na 30 stycznia.

Rekomendacja została wydana przy cenie 9 850 zł za akcję. We wtorek na zamknięciu kurs wynosił 9 545 zł.

"Obniżamy nasze rekomendacje: długoterminową fundamentalną do 'trzymaj' (poprzednio 'kupuj') i krótkoterminową relatywną do 'niedoważaj' (poprzednio 'przeważaj'). Od wydania naszej rekomendacji 'kupuj' w lipcu 2017 r. kurs akcji spółki wzrósł o 42%, nie pozostawiając potencjału wzrostu. Pozycja gotówkowa netto na koniec roku może okazać się niższa, niż założyliśmy poprzednio" - czytamy w raporcie.

(ISBnews)