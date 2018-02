Sprzedaż Marie Brizard w Polsce spadła o 28,3% r: r do 47,1 mln euro w 2017 r.



Warszawa, 07.02.2018 (ISBnews) - Sprzedaż Marie Brizard Wine & Spirits w Polsce (MBWS) (z wyłączeniem efektów kursów walutowych) spadła o 28,3% r/r do 47,1 mln euro w 2017 r. W samym IV kw. ub.r. sprzedaż w Polsce spadła do 6,1 mln euro, czyli o 74,4% r/r, podała spółka.

"Nasze polskie spółki zależne napotykają poważne trudności. Niektóre z tych wyzwań zostały wcześniej zidentyfikowane i doprowadziły do ustanowienia planów działań naprawczych. W Polsce powołano nowego dyrektora generalnego, którego głównym celem jest przegląd i realizacja biznesplanu naszych polskich spółek zależnych" - powiedział CEO Jean-Noël Reynaud, cytowany w komunikacie.

Nowym dyrektorem generalnym w Polsce od stycznia 2018 r. została Anna Jakubowska, podano także.

"Anna Jakubowska wcześniej była dyrektorem generalnym w The Coca-Cola Company w Polsce. Jednym z jej celów jest ustalenie nowych praktyk sprzedażowych w MBWS Polska, zgodnie z wnioskami wynikającymi z przeprowadzanego obecnie audytu. Wnioski z tego audytu zostaną opublikowane wraz z wynikami roku 2017" - czytamy także w komunikacie.

Przez ostatnie 24 miesiące obserwujemy bardzo silną presję cenową na rynku czystej wódki w Polsce, która nasiliła się w drugiej połowie roku, podano także.

"Nieracjonalne poziomy cen i praktyki handlowe niektórych graczy na rynku spowodowały spowolnienie sprzedaży w MBWS o około 15%" - podkreślono w komunikacie.

Wojna cenowa spowodowała wzrost wydatków na marketing, które przekroczyły budżet o ok. 9 mln euro, dodano.

"Wydatki te, przekraczające budżet i prognozy, nie zostały zarejestrowane w systemie rachunkowości w odpowiednim czasie i nie zostały przekazane zarządowi MBWS Polska do zatwierdzenia, co uwidacznia niedociągnięcia proceduralne w procesie kontroli. Zarząd nie zdawał sobie sprawy z tych wydatków do początku 2018 roku" - czytamy również w komunikacie.

Sprzedaż spółki ogółem na wszystkich rynkach spadła o 14,1% r/r do 104,9 mln euro w IV kw., a narastająco w całym 2017 r. spadła o 0,4% r/r do 428,9 mln euro, czytamy także w komunikacie.

Grupa Marie Brizard Wine & Spirits (MBWS), do której należy Fabryka Wódek „Polmos Łańcut", działa w sektorze win i alkoholi mocnych, przede wszystkim na rynkach europejskich, w Stanach Zjednoczonych i Brazylii. W Polsce grupa obecna jest od 1990 r.

(ISBnews)