Połączenie PKO TFI z KBC TFI nastąpi jeszcze w I półroczu



Warszawa, 07.02.2018 (ISBnews) - Połączenie PKO TFI z KBC TFI nastąpi w I półroczu, poinformowali przedstawiciele towarzystw funduszy inwestycyjnych. KBC TFI w międzyczasie zamieni się w Gamma TFI, a marka funduszy Gamma będzie dalej rozwijana już w ramach grupy PKO BP.

"Pod koniec lutego ma nastąpić rebranding KBC TFI na Gamma Fundusze, który docelowo zostanie połączony z PKO TFI. Wynika to z umowy przejęcia KBC TFI. Chcemy, aby marka Gamma była nadal stosowana w przypadku funduszy pochodzących z KBC TFI. Mamy na to zgodę mimo że w grupie PKO BP dominuje standaryzacja logo" - powiedział prezes PKO TFI Piotr Żochowski podczas konferencji prasowej.

Obecnie właścicielem KBC TFI jest PKO Finat (agent transferowy), co wynika z ustawy przewidującej, że TFI nie może mieć innego TFI. Docelowo oba TFI maja być połączone i PKO BP będzie właścicielem połączonego TFI.

"Celujemy w mniej więcej połowę roku, aby sfinalizować proces łączenia TFI. W przypadku samych funduszy procesy połączeniowe i porządkowania portfolio potrwają do końca roku" - dodał Żochowski.

Prezes KBC TFI Łukasz Kwiecień wskazał, że towarzystwo wychodzi na rynek z nową marką Gamma.

"Gamma będzie działać na bazie doświadczeń KBC TFI. Historycznie Gamma to najpopularniejszy fundusz w ofercie KBC TFI. Nazwa jest przejściowa dla TFI, ale przetrwa jako wydzielona linia funduszy. Jest to istotne wzbogacenie oferty PKO TFI i nowa gama inwestycji. Pracujemy nad wprowadzeniem oferty do sieci sprzedaży PKO BP, co będzie ogromnym impulsem. Natomiast przez dom maklerski PKO BP można już kupić" - wskazał Kwiecień.

Na koniec stycznia PKO TFI i KBC TFI miały łącznie ponad 30 mld aktywów (w tym PKO TFI 26,4 mld zł). Samo PKO TFI pozyskało w ub.r. 5,7 mld zł aktywów.

"To efekt sieci sprzedaży banku, strategii sprzedaży i ciekawych produktów inwestycyjnych. Dalej mamy dodatnią sprzedaż pomimo aktualnej niepewności na rynkach. Ważne też, że po zakupie KBC TFI firma ma dodatnią sprzedaż. Wydaje się, ze przekonaliśmy klientów, że firma trafiła w dobre ręce i rozwija dalej swoje najlepsze kompetencje" - stwierdził prezes PKO TFI.

W grudniu 2017 r. PKO BP Finat, spółka zależna PKO Banku Polskiego, sfinalizowała transakcję zakupu 100% akcji KBC Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych TFI od KBC Asset Management NV.

