IMC zebrała 610 tys. ton kukurydzy, wydajność na poziomie z 2016 r.

Warszawa, 07.02.2018 (ISBnews) - IMC zebrała łącznie 610 tys. ton kukurydzy, osiągając wydajność z hektara na rekordowym poziomie - 9,1 t/ha (przed osuszeniem), czyli takim samym, jak w 2016 roku , podała spółka.

"Miniony rok był nadzwyczajnie uciążliwym okresem dla rolników. Zmagali się z chłodną wiosną, suchym latem i zbyt dużymi opadami jesienią, co wpłynęło na opóźnienie zbiorów i w efekcie na obniżenie wydajności kukurydzy na Ukrainie o 18%. Pomimo trudnych warunków w IMC udało się nam powtórzyć rekord i zebrać 91 cetnarów kukurydzy z hektara" - powiedział dyrektor operacyjny IMC Aleksander Wierżichowskij, cytowany w komunikacie.

Według niego, podstawą dla tego wyniku, równoległe z intensyfikacją wdrożeń technologicznych, był cały szereg innowacyjnych rozwiązań, które pozwoliły bardziej efektywnie wykorzystywać bazę materiałowo-techniczne oraz ludzkie.

"Wśród takich innowacji znajduje się 100% satelitarny monitoring wykorzystania techniki, wykonanie operacji w polu z wykorzystaniem systemu autopilota z sygnałem GPS wysokiej precyzji. Przeszliśmy też na elektroniczny rejestr prac polowych i zasobów towarowo-materiałowych, przeprowadziliśmy również sekcyjną kontrolę przy zasiewie i opryskach, a na części areału wykorzystaliśmy zróżnicowane normy nawozów na podstawie analizy gleby" - dodał dyrektor.

W sumie spółka zebrała 610 tys. ton z powierzchni 67 tys. ha (136,6 tys. cały bank ziemi), co oznacza bardzo wysoką wydajność z hektara. Średnia dla Ukrainy osiągnęła w tym sezonie poziom 5,44 t/ha vs 9,1 t/ha w gospodarstwach IMC, podano także.

IMC jest zintegrowaną grupą rolniczą działającą na terenie Ukrainy. Jej główne kierunki działalności to: produkcja płodów rolnych (kukurydza, pszenica, słonecznik, soja, ziemniaki), magazynowanie płodów rolnych oraz produkcja mleka.

