Powołanie w środę otrzymali: minister zdrowia Łukasz Szumowski, szef resortu spraw wewnętrznych Joachim Brudziński, minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, minister finansów Teresa Czerwińska i wiceminister finansów Wiesław Janczyk. Prezydent przypomniał podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim, że nominacje do RDS mają związek z rekonstrukcją rządu.

Wyraził zadowolenie z dotychczasowych prac Rady. "Rada, która pracuje zaledwie od dwóch lat, w tym roku rozpoczyna się trzeci rok pracy, jak do tej pory jest sukcesem" - powiedział Andrzej Duda. Dodał, że zajęła się wieloma sprawami ważnymi dla polskiego państwa, a związanymi z pobudzeniem rozwoju gospodarczego i zwiększeniem zamożności polskiego społeczeństwa.

"Liczę, że Rada będzie pracowała teraz w tym zmienionym składzie, jeszcze sprawniej niż do tej pory. Wierzę w to, że państwo ministrowie szybko osiągną pewien stopień (...) wprawy w pracy w Radzie" - dodał prezydent.

Prezydent przypomniał również, że pod koniec stycznia skierował do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o RDS. Projekt zakłada zwiększenie kompetencji RDS, która będzie mogła opiniować nie tylko ustawy, ale także rządowe strategie i programy.

Premier Mateusz Morawiecki mówił z kolei, że przedsiębiorcy, pracownicy, administracja publiczna są równie ważni w prowadzeniu "dobrego dialogu", a dzięki niemu można starać się wypracować rozwiązania służące całemu społeczeństwu. Zaznaczył, że Rada Dialogu Społecznego stanowi "symboliczny, dobry amalgamat, poprzez który staramy się docierać do społeczeństwa, tworzyć nowe, dobre ustawy".

"Nasz rząd wdrożył wiele rozwiązań społecznych. (...) Bardzo cieszymy się, że projekty takie, jak pomoc dla rodzin, rodzin wielodzietnych szczególnie, ale też pomoc prorodzinna, proludnościowa, jest czymś fundamentalnie ważnym, co trafia do szczególnie potrzebujących" - powiedział premier.

Podkreślił, że zostało wdrożonych wiele projektów społecznych. "Teraz chcielibyśmy dalej robić wiele projektów społecznych i robimy je: wolne niedziele są przecież realizacją postulatu +Solidarności+, ale też naszego postulatu - obozu Prawa i Sprawiedliwości" - mówił Morawiecki.

Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego i minister pracy Elżbieta Rafalska nowym członkom Rady życzyła "anielskiej cierpliwości". Minister poinformowała także, że najbliższe posiedzenie Rady Dialogu Społecznego odbędzie się 16 lutego.

"Dziękuję za wskazanie i powołanie nowych przedstawicieli strony rządowej do Rady Dialogu Społecznego. Strona rządowa przyjęła przewodnictwo po tym, jak przewodniczącym był Piotr Duda, potem pani prezydent Henryka Bochniarz. Kolegom ministrom gratuluję tego zaszczytu, ale to zaszczytny i wcale niełatwy obowiązek, ponieważ macie państwo kompetencje, o których była mowa, mówił pan prezydent, doświadczenia, którego nie brakuje, to ja jeszcze będę życzyła anielskiej cierpliwości, która jest naprawdę ważnym elementem negocjacji" - powiedziała.

"Jestem przekonana, że jest to silna reprezentacja strony rządowej w Radzie Dialogu Społecznego, ale tak naprawdę nie chodzi o przewagę siły tylko nasza siła musi być taka, dlatego że mamy poważnych partnerów, równie kompetentnych, doświadczonych w boju, a to wszystko ma nam umiejętnie służyć w rozwiązywaniu problemów. Myślę, że w tym składzie będziemy rzeczywiście jeszcze lepiej służyć Polsce i Polakom w rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych" - dodała.

W RDS zasiadają przedstawiciele pracodawców, związkowców i rządu oraz prezydenta, prezesa NBP i GUS. Przewodniczący RDS co roku się zmieniają; na przemian są to reprezentanci związków, pracodawców i rządu. Obecnie przewodniczącą RDS jest szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

