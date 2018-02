Prezes Pekao: Skupiamy się na realizacji strategii stand alone



Warszawa, 07.02.2018 (ISBnews) - Bank Pekao koncentruje się na realizacji strategii stand alone, niezależnie od rozstrzygnięć w sprawie ewentualnej współpracy lub połączenia z Alior Bankiem, poinformował prezes Pekao Michał Krupiński.

"Nie mamy jeszcze żadnych decyzji, jeśli chodzi o rozmowy z Aliorem. Skupiamy się na realizacji strategii stand alone, niezależnie od potencjalnych rozstrzygnięć w sprawie Aliora, które zgodnie z tym, co mówiłem, powinny zapaść w I kwartale" - powiedział Krupiński dziennikarzom.

"W moim przekonaniu, jesteśmy najbardziej uniwersalnym bankiem w Polsce. Z jednej strony, mamy ofertę dla studentów, a z drugiej zamknęliśmy wczoraj transakcję Robyga, gdzie dla funduszu z Nowego Jorku - Goldmann Sachs sciągnęliśmy Robyga z giełdy. To była bardzo trudna transakcja. Podobnie w ub. roku ściągnęliśmy Synthosa z giełdy. Zrealizowaliśmy kilka dużych IPO plus kilka transakcji przejęć. Mamy ponad 50% leverage finance w Polsce. Jestem pod wrażeniem tego, jakie mamy kompetencje strukturyzowania" - podkreślił.

Zaznaczył, że bank musi mieć zbilansowany, uniwersalny model, w którym lepiej będzie wykorzystana sieć oddziałów.

"Mamy tak szeroką ofertę, że tym chcemy wygrywać. Pracujemy nad wzmocnieniem kompetencji, będziemy ściągać ludzi z Londynu i tylko taki bank, który jest w stanie zaoferować podejście 360% jest w stanie budować relacje długoterminowe, a na tym nam szczególnie zależy" - powiedział Krupiński.

Jak zaznaczył, Pekao ma najlepszą płynność w sektorze, jest najlepiej skapitalizowany ze wszystkich banków w Polsce i posiada kapitał, aby rosnąć.

Prezes wskazał, że bank z całą pewnością był "niedoważony" po stronie detalu oraz małych i średnich firm.

Bank przedstawił dziś nową ofertę detaliczną. Celem jest pozyskanie 400 tys. nowych klientów brutto. W styczniu Pekao poinformował także, że utworzył pion małych i średnich przedsiębiorstw, uprościł i i zindywidualizował ofertę dla firm z tego segmentu.

Bank Pekao działa od ponad 85 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku akcje Pekao są notowane na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)