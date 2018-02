mDM przeważa banki bez ekspozycji na CHF, zaleca też 'kupuj' Alior Bank



Warszawa, 07.02.2018 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego mBanku (mDM) podnieśli rekomendację dla Banku Pekao do "kupuj", Banku Handlowego do "akumuluj" i ING Banku Śląskiego do "trzymaj" - tj. dla banków bez znaczącej ekspozycji na kredyty hipoteczne w CHF, a także dla Alior Banku do "kupuj" - ze względu na obecną niską wycenę, przy jednoczesnej wysokiej rentowności, wynika z raportu datowanego na 1 lutego.

Według analityków mDM, środowisko operacyjne będzie nadal wspierać wyniki polskiego sektora bankowego w kolejnych latach, ale po znaczącym wzroście indeksu WIG Banki zalecają oni selektywne podejście do inwestycji w banki.

"Banki bez ekspozycji na CHF nie odnotowały tak spektakularnego wzrostu wyceny w 2017 roku, jak np. PKO BP czy Bank Millennium. Uważamy, że stwarza to okazję inwestycyjną, szczególnie że wyniki w latach 2018-2019 będą wspierane przez wolumeny kredytów korporacyjnych (beneficjentami powinny być Bank Handlowy oraz Bank Pekao) oraz przez podwyżki stóp procentowych (Bank Handlowy)" - czytamy w raporcie.

"Jednocześnie rekomendujemy kupno walorów Alior Banku, który jest obecnie najtańszym (nie licząc GNB) bankiem w naszym zestawieniu, a zarazem najbardziej rentownym" - czytamy także.

Analitycy podnieśli rekomendację dla Banku Pekao do "kupuj" z "akumuluj", jednocześnie podnosząc 9-miesięczną cenę docelową do poziomu 157 zł na akcję.

"Bank Pekao jako jeden z nielicznych banków w Polsce będzie w stanie podtrzymać dotychczasowy strumień dywidend przynajmniej przez kolejne 2 lata. Dodatkowo brak znaczącej ekspozycji Banku Pekao na kredyty w CHF powinien pozwolić uniknąć nadmiernej presji regulacyjnej. Oczekujemy także, że Bank Pekao będzie jednym z głównych beneficjentów wyższego popytu na kredyty korporacyjne w 2018 roku" - podano w raporcie.

Analitycy podwyższyli też rekomendację dla Banku Handlowego do "akumuluj" i wyznaczyli cenę docelową na poziomie 94 zł.

"Oczekujemy, że w kolejnych dwóch latach wynik netto Banku Handlowego znacząco przyspieszy do +15% w 2018 roku oraz do +21,6% w 2019. Szacujemy, że Bank Handlowy jest najbardziej wrażliwym bankiem na podwyżki stóp procentowych, co będzie jego niewątpliwym atutem w 2019 roku, kiedy oczekujemy wzrostu stóp na rynku o +75 pb. Drugim atutem Banku Handlowego pozostaje wypłata dywidendy, która powinna pozostać na poziomie 100% przynajmniej przez kolejne 2 lata. Finalnie, Bank Handlowy powinien być beneficjentem rosnącego popytu na kredyty korporacyjne, które są jego głównym produktem i stanowią około 62% wszystkich kredytów" - napisali analitycy.

Analitycy podnieśli rekomendację dla Alior Banku do "kupuj" z "akumuluj", jednocześnie podwyższając cenę docelową do poziomu 109 zł na akcję. Według mDM, osiągnięcie przez Alior Bank wskaźnika ROE na poziomie 16% (co zawarte jest w strategii) jest mało realne ze względu na zakładaną inną niż Alior Banku ścieżkę podwyżek stóp procentowych.

"Naszym zdaniem, bardzo ambitna strategia na 2020 rok jest próbą zwrócenia uwagi akcjonariuszy na unikatowy na polskim rynku model biznesowy banku, a co za tym idzie - formą obrony przed ewentualnym przejęciem przez Bank Pekao. Uważamy, że finalna decyzja dotycząca połączenia obu banków zostanie podjęta wspólnie przez PZU oraz PFR, z czego ten był do tej pory sceptyczny. Obecnie uważamy, że realizacja strategii nawet w niższym wymiarze niż ROE na poziomie 16% jest nadal nie wyceniona przez rynek, co stwarza okazję inwestycyjną" - czytamy w raporcie.

Dla ING Banku Śląskiego rekomendacja została podwyższona do "trzymaj" wobec "sprzedaj" wcześniej z ceną docelową na poziomie 212 zł. W ocenie analityków, bank - ze względu na swój bezpieczny profil, dynamiczny wzrost aktywów, potencjał do wypłaty dywidendy oraz bardzo wysoką rentowność - zasługuje na premię do reszty sektora.

"Jednocześnie uważamy, że konsensus prognoz na kolejne dwa lata został ustawiony dość ambitnie dla banku i nie zostanie dostarczony. Ponadto uważamy, że ING BSK pozostanie dość powściągliwe w oferowaniu dywidendy, której poziom wypłaty w kolejnych dwóch latach wyniesie 30%. Uważamy, że zamiast dywidendy ING BSK przeznaczy kapitał na dalszy dynamiczny wzrost lub przejęcia mniejszych podmiotów" - czytamy w raporcie.

Według mDM, dobre wyniki sektora w 2018 roku napędzane będą przez wolumeny kredytowe, a dopiero w 2019 roku przez podwyżki stóp procentowych.

"Obecnie oczekujemy +75 pb podwyżek w 2019 roku wobec poprzednich oczekiwań na poziomie +50 pb w 2018 i +50 pb w 2019 roku. Uważamy, że opóźnione podwyżki przełożą się na spadek konsensusu rynkowego o 3,8% w 2018 roku. Niemniej jednak, pozytywne perspektywy rozwoju polskiego sektora bankowego zostały już odzwierciedlone w wycenie w 2017 roku" - podano także.

Rynek przestał dyskontować podatek bankowy i zagrożenie płynące z ustaw CHF, a zaczął wyceniać podwyżki stóp procentowych. Re-rating był szczególnie widoczny w bankach ze znaczącą ekspozycją na kredyty CHF, takich jak PKO BP czy Bank Millennium.

"Jednocześnie podtrzymujemy nasz pogląd, że wprowadzenie ustawy CHF złożonej przez prezydenta RP jest nadal prawdopodobne, szczególnie biorąc pod uwagę silną złotówkę, która zminimalizuje straty banków i przyspieszy proces restrukturyzacji" - czytamy także.

