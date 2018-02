"Złoty dziś trochę traci, wrócił powyżej 4,16/EUR, ale zmienność nie jest jakaś bardzo duża" - powiedział Popławski.

Zdaniem ekonomisty, sygnały płynące ze strony Rady Polityki Pieniężnej mogą ciążyć złotemu w najbliższym czasie. Jeżeli dodatkowo wzrośnie niepewność na rynkach bazowych, kurs eurozłotego może znaleźć się na poziomie 4,18-4,19 w najbliższych dniach.

"Rada Polityki Pieniężnej - jak się spodziewaliśmy - dała łagodny komunikat, akceptując to, że ryzyko wzrostu inflacji jest umiarkowane. Pojawiały się sformułowania, że jest małe przełożenie wzrostu płac na inflację bazową" - powiedział,

"Prezes Glapiński, jak się spodziewaliśmy, wyraźnie zaznaczył, że jego komentarze o podwyżkach w 2019 roku były zdecydowanie nadinterpretowane przez rynek" - dodał.

Według Popławskiego, jest to jasny sygnał, że wyceniane jeszcze jakiś czas temu przez rynek trzy podwyżki stóp w 2019 r. nie są intencją RPP.

"I to jest coś, co złotemu będzie w najbliższym czasie ciążyć. Jeżeli na to nałoży się wzrost niepewności na rynkach bazowych, jak miało to miejsce ostatnio przy okazji giełd, to możemy zobaczyć wzrost złotego do 4,18-4,19/EUR w najbliższych dniach.

MOŻLIWE UMOCNIENIE KRÓTKICH PAPIERÓW

Zdaniem Popławskiego, obserwowana w środę w ciągu dnia zmienność na krajowym rynku długu miała miejsce głównie za sprawą rynków bazowych, gdzie dochodowości najpierw spadały, a następnie rosły.

Zdaniem eksperta, w najbliższym czasie na krajowym rynku długu zyskiwać będą zwłaszcza krótkie papiery.

"MF raczej będzie emitować dłuższe papiery, starając się wydłużyć zapadalność, co w połączeniu z - jak się spodziewamy - spadkiem krótkich stawek IRS będzie umacniać krajowy krótki koniec" - powiedział.

środa środa wtorek 17.10 10.00 16.25 EUR/PLN 4,161 4,1556 4,1646 USD/PLN 3,3836 3,3567 3,3798 CHF/PLN 3,5851 3,5865 3,6 EUR/USD 1,2298 1,238 1,2322 PS0420 1,71 1,71 1,7 PS0123 2,75 2,74 2,75 WS0428 3,51 3,52 3,52

\

Anna Unton (PAP Biznes)