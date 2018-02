Jak wskazano, japońsko-francuska grupa producentów aut wspólnie z chińską firmą specjalizującą się w transporcie pasażerskim rozważają też współpracę w zakresie rozwijania technologii wykorzystywanych w samochodach elektrycznych. Według Kyodo ma to związek z szybkim przestawianiem się chińskiego rynku "na zieloną motoryzację". Jest to skutkiem coraz bardziej powszechnej na świecie tendencji do zaostrzania regulacji dotyczących emisji spalin.

"Współpraca ta jest zgodna z polityką grupy, której celem jest rozwój w obszarze elektromobilności, autonomii pojazdów, aut połączonych i usług mobilnych nowej generacji" - wskazał cytowany przez agencję Ogi Redzic, wiceprezes ds. pojazdów połączonych z internetem i usług mobilnych w japońsko-francuskiej grupie.

Jak zaznaczył Chen Ting z Express Mobility Group, do której należy DiDi Chuxing, partnerstwo umożliwi jego firmie "stworzenie otwartego i opartego na zasadach car-sharingu (współdzielenie aut - PAP) ekosystemu transportowego".

Jak podkreśliła Kyodo, DiDi Chuxing współpracuje już z koncernem Toyota Motor w tworzeniu nowych usług logistycznych i transportowych z wykorzystaniem samochodów elektrycznych w Stanach Zjednoczonych. Chińska firma prowadzi też rozmowy z japońskim przewoźnikiem Daiichi Koutsu Sangyo w sprawie uruchomienia wiosną tego roku usług przewozowych w Tokio, zamawianych za pośrednictwem aplikacji w smartfonach. (PAP)

autor: Magdalena Jarco

edytor: Marcin Musiał