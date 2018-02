Resort cyfryzacji przypomina, że od 1 stycznia br. najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów JPK_VAT, który przesyła się wyłącznie elektronicznie.

"Mikroprzedsiębiorcy, którzy nie chcą mieć problemów z przesłaniem JPK_VAT, już dziś powinni bezpłatnie założyć Profil Zaufany" - czytamy w komunikacie.

Jak tłumaczy resort, Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy.

"Jeżeli przedsiębiorcy już teraz założą Profil Zaufany będą dobrze przygotowani do wysyłki pierwszego JPK_VAT. Profil Zaufany da im gwarancję łatwego, szybkiego i bezpiecznego wysłania pliku JPK_VAT" - przekonuje resort.

Profil Zaufany można założyć przez internet za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub także przez internet potwierdzając go w Punkcie Potwierdzającym. W Polsce funkcjonuje prawie 1500 takich Punktów, to m.in. urzędy skarbowe, inspektoraty ZUS, banki, urzędy miejskie, czy wojewódzkie.

Jak podaje MC, informacje w zakresie zakładania Profilu Zaufanego (eGO) można uzyskać korzystając z infolinii Krajowej Informacji Skarbowej, dzwoniąc pod numery 801 055 055 (z tel. stacjonarnych) oraz 22 330 03 30 (z tel. komórkowych).

Infolinia KIS ma być czynna także w soboty 17 i 24 lutego w godzinach od 9. do 13.

Ponadto, jak podaje resort, w każdym urzędzie skarbowym w Polsce wyznaczeni są specjalni koordynatorzy do obsługi w zakresie JPK_VAT. Oni również będą pełnili dyżury 17 i 24 lutego.

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.pz.gov.pl.