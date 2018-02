Mercator Medical nie wypłaci dywidendy za 2017 r., kończy inwestycje



Warszawa, 08.02.2018 (ISBnews) - Mercator Medical nie panuje wypłaty dywidendy z zysku za ubiegły rok, wynika z wypowiedzi członka zarządu ds. finansowych Witolda Kruszewskiego. W II połowie roku nowy zakład w Tajlandii osiągnie pełną moc produkcyjną, zapowiedział także zarząd.

"Kończymy nasze inwestycje i raczej w tym roku nie przewidujemy jeszcze wypłaty dywidendy" - powiedział Kruszewski podczas konferencji prasowej.

Z zysku za 2016 roku Mercator Medical wypłacił dywidendę wysokości 1,376 mln zł, tj. 0,13 zł na akcję. Z zysku za 2015 r. spółka nie wypłaciła dywidendy. W całym 2017 roku spółka wstępnie szacuje (na bazie wstępnych danych), że jej zysk netto spadł do 5,4 wobec 14,8 mln zł zanotowanych w 2016 r., przy przychodach odpowiednio: 300,7 mln zł (szacowany poziom za 2017 r.) i 263,6 mln zł.

Wiceprezes dodał, że obecnie celem spółki jest utrzymanie pozytywnych trendów i możliwie najszybszy powrót do poziomu marż z wcześniejszych lat, czyli około 10% na poziomie EBITDA.

Prezes Wiesław Żyznowski zapowiedział, że w lutym br. nastąpi uruchomienie 4 linii produkcyjnej w nowej fabryce w Tajlandii. "W lipcu może na początku sierpnia będzie już działało łącznie 8 linii produkcyjnych i osiągniemy wtedy pełną moc produkcyjną" - dodał prezes.

Według niego, obecnie na świecie 60% stanowią rękawice produkowane z syntetycznego lateksu, a 40% z naturalnego lateksu. "To się może nadal zmienić i nadal na korzyść syntetycznych rękawic, a nasze moce produkcyjne nadążają za tym trendem" - powiedział Żyznowski.

Prezes podtrzymał plan uruchomienia własnej dystrybucji w Niemczech. "Jeszcze, co prawda, nie mamy tam biura, czy jakiegoś dystrybutora, ale to się niebawem zmieni" - powiedział.

Dodał, że pomimo tego sprzedaż produktów spółki na tym rynku trwa.

Wiceprezes Kruszewski wskazał, że spółka uczestniczy obecnie w dużym przetargu na rynku węgierskim. "Jeżeli go wygramy to nasza sprzedaż na Węgrzech znacząco wzrośnie. Jednak ze względu na fakt, że mamy do czynienia z instytucją państwową, nie jesteśmy w stanie przewidzieć terminu zakończenia tego przetargu" - dodał.

Grupa Mercator Medical podaje, że jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Należy do niej zakład produkcyjny w Tajlandii o wydajności około 110 mln rękawic miesięcznie. Grupa działa globalnie w ponad 50 krajach. W 2013 r. spółka debiutowała na GPW.

(ISBnews)