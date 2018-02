Prairie Mining prowadzi z JSW wstępne rozmowy o ewentualnej współpracy



Warszawa, 08.02.2018 (ISBnews) - Prairie Mining Limited przeprowadziło wstępne rozmowy z Jastrzębską Spółką Węglową (JSW) o współpracy, podała spółka.

"Prairie potwierdza, że odbyło się spotkanie z JSW, na którym przeprowadzono wstępne rozmowy dotyczące współpracy. Rozmowy są na bardzo wczesnym etapie i nie może być pewności, co do tego, czy ustalona zostanie jakakolwiek współpraca" – czytamy w komunikacie.

Według informacji opublikowanych dziś przez "Dziennik Gazetę Prawną", JSW może być zainteresowana odkupieniem od Prairie projektu kopalni węgla koksującego Dębieńsko. JSW potwierdziła, że odbyło się spotkanie w sprawie współpracy.

Prairie Mining Limited to spółka poszukiwawczo-wydobywcza realizująca dwie inwestycje w Polsce - Kopalnię Jan Karski w Lubelskim Zagłębiu Węglowym oraz Kopalnię Dębieńsko na Górnym Śląsku. Jest notowana na GPW od 2015 r.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)