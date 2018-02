Zrzut ekranu w smartfonach z Androidem

Metoda wykonywania zrzutu ekranu w telefonach z systemem Android może różnić się w zależności od modelu urządzenia. Najpopularniejsza jest ta, polegająca na jednoczesnym przytrzymaniu włącznika i dolnego przycisku regulacji głośności. W przypadku smartfonów posiadających fizyczny przycisk Home (w przedniej dolnej części, np. Samsung Galaxy S8), zrzut ekranu można wykonać, wciskając w tym samym czasie wspomniany Home i przycisk blokady. W obu przypadkach, zrzut ekranu zostanie automatycznie zapisany w systemowej aplikacji Galeria.

Zrzut ekranu na komputerach stacjonarnych i laptopach z systemem Windows

W przypadku laptopów i komputerów stacjonarnych, na pomoc przychodzi specjalny klawisz – print screen (oznaczany najczęściej skrótem PrtSc). Po jego wciśnięciu, zawartość ekranu zostanie skopiowana do schowka. By zachować ją na dysku, należy otworzyć wybrany program do edycji obrazu, np. Paint, a następnie użyć skrótu klawiaturowego Ctrl+V lub opcji wklej. Teraz wystarczy zapisać plik i gotowe.

Warto zaznaczyć, że - w zależności od klawiatury - print screen może znajdować się w tym samym miejscu, co klawisz Insert. Wykonanie zrzutu ekranu wymaga wówczas jednoczesnego wciśnięcia klawisza funkcyjnego (Fn) i PrtSc.

Powyższa procedura dotyczy zapisu wyglądu całego ekranu. System Windows umożliwia jednak wykonanie zrzutu, obejmującego tylko aktywne okno. By wykonać taki wybiórczy screen, należy przytrzymać w tym samym czasie PrtSc oraz Alt, a następnie zapisać zawartość schowka w analogiczny do opisywanego już sposób.

Zrzut ekranu na tablecie z systemem Windows

Dla użytkowników tabletów również przewidziano prostą kombinację przycisków, a mianowicie: przycisku Windows (jest oznaczony logo i umieszczony pod ekranem) oraz sprzętowego przycisku do zmniejszania głośności. Zrzut zostanie zapisany w katalogu zrzuty ekranu/ screenshots, umieszczonym w folderze zdjęcia/photos.

Zrzut ekranu w produktach marki Apple

Sposób wykonywania screena w iPhone'ach oraz iPadach jest taki sam, jak w przypadku Samsung Galaxy S8 - polega na wykorzystaniu kombinacji przycisku Home i przycisku zasilania. Po ich jednoczesnym wciśnięciu, zawartość ekranu zostanie zapisana w folderze Rolka z aparatu (aplikacja Zdjęcia).

