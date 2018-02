"Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, w ramach przejmowania obowiązków, podczas wizyty w Płocku przyjął informacje i raporty dotyczące bieżącego funkcjonowania Koncernu. Podczas spotkania z kadrą zarządczą przekazał główne założenia, które będą wyznacznikiem pracy obecnego Zarządu" - napisano w komunikacie.

"Po tych spotkaniach jestem spokojny o kondycję operacyjną i finansową oraz rozwój firmy o tak ogromnym potencjale. Jestem przekonany, że zawirowania kursu akcji naszej spółki to przejściowa reakcja rynku na ostatnie wydarzania na globalnym rynku kapitałowym oraz trendy w sektorze rafineryjno-petrochemicznym" - powiedział cytowany w komunikacie prezes PKN Orlen.

"Fundamentalnie nie wydarzyło się nic, co by wpływało na standing finansowy firmy. Będziemy poszukiwać nowych możliwości rozwoju i dążyć do wzrostu wartości spółki. Muszę podkreślić, że zamierzamy zadbać, by inwestorzy i analitycy poznali nasze priorytety, co powinno rozwiać wszelkie wątpliwości w kwestii dalszego rozwoju firmy" - powiedział Obajtek.