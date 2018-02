Wyniki jednego z konkursów w ramach Zintegrowanych Programów Uczelni (tzw. druga ścieżka), organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), ogłoszono w piątek na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Na tym etapie programu szansę na pozyskanie środków miały uczelnie kształcące nie więcej niż 20 tys. studentów. Były to uczelnie, które uzyskały kategorię "B" na większości wydziałów. Uczelnie w ramach tego konkursu mogły uzyskać do 20 mln zł dofinansowania.

"Dzięki tym 250 mln zł 28 małych i średniej wielkości uczelni w Polsce zyska nowe możliwości rozwoju" – podkreślił podczas briefingu wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Wśród beneficjentów znalazły się szkoły wyższe z Krakowa (6 nagrodzonych uczelni), Warszawy (4 uczelnie), Katowic, Lublina, Rzeszowa, Szczecina (po 2) oraz Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Gdyni, Gorzowa Wielkopolskiego, Kielc, Koszalina, Łodzi, Poznania i Wrocławia.

"Ten konkurs jest przykładem, jak w praktyce realizujemy zasadę zrównoważonego rozwoju" - skomentował wicepremier. Według niego ważne jest, by "poziom kształcenia podnosił się na wszystkich uczelniach w Polsce".

We wnioskach uczelnie musiały się zobowiązać do podjęcia działań w kilku różnych sferach. Do wyboru miały m.in. dostosowanie programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych, podnoszenie kompetencji studentów i kadr, tworzenie programów stażowych, studiów doktoranckich, a także wspieranie świadczenia wysokiej jakości usług przez jednostki działające w strukturze uczelni (np. akademickie biura karier).

Warszawski UKSW dostał w ramach tego konkursu prawie 16 mln zł. Rektor uczelni ks. prof. Stanisław Dziekoński zapewnił, że są to pieniądze, które pozwolą jego placówce nabrać prędkości. Mówił, że to "wiatr w skrzydła". Wicepremier Gowin pochwalił projekt uczelni. Przypomniał, iż projekt zakłada m.in. wprowadzenie aplikacji mobilnej, która umożliwi lepszą komunikację między studentami a uczelnią. Rektor dodał, że UKSW przewiduje umiędzynarodowienie uczelni, współpracę z zagranicznymi uczonymi, podnoszenie kwalifikacji kadr.

"NCBR wspiera wszystkie uczelnie. Ale aby zapewnić im dobrą konkurencję, podzieliliśmy konkurs na trzy etapy. Ten etap, którego wyniki ogłaszamy dzisiaj, był kierowany do uczelni średniej wielkości" – podsumowała wicedyrektor Narodowego Centrum Badan i Rozwoju Izabela Żmudka.

Budżet trzech ogłoszonych w maju 2017 r. konkursów w ramach ZPU wynosi ok. miliarda złotych. Program realizowany jest dzięki środkom z programu POWER. W grudniu ub. r. rozstrzygnięto już konkurs w ramach ścieżki dla największych i najsilniejszych uczelni, kształcących co najmniej 20 tys. studentów, gdzie co najmniej połowa wydziałów uzyskała ocenę "A" lub "A+". Uczelnie mogły ubiegać się o nawet 40 mln zł dofinansowania. Budżet w konkursie dla tych uczelni to 357 mln zł.

Na początku marca natomiast poznamy wyniki naboru w ramach ścieżki dla uczelni kształcących co najmniej 200 studentów, które mają pozytywną ocenę kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej na prowadzonych przez siebie kierunkach. Tam alokacja wynosi 500 mln zł.

