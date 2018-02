BZ WBK podniósł prognozę wzrostu PKB do 4,3% w 2018 roku



Warszawa, 09.02.2018 (ISBnews) - Wzrost polskiego PKB sięgnie 4,3% w 2018 r., prognozują ekonomiści Banku Zachodniego WBK. Miesiąc temu spodziewali się wzrostu w br. na poziomie 4%.

"Międzynarodowy Fundusz Walutowy po raz drugi z rzędu zrewidował w górę swoje prognozy dla większości gospodarek (po siedmioletniej fali ciągłych rewizji w dół). Komisja Europejska również podniosła swoje oczekiwania w zimowej rundzie prognostycznej. Po ostatnich danych podnieśliśmy naszą prognozę wzrostu PKB dla Polski do 4,3% w 2018 " - czytamy w materiale.

Ekonomiści wskazują, że inwestycje w IV kw. 2017 przyspieszyły do 12% r/r, natomiast w roku bieżącym nie osiągną tak imponującego wzrostu jak w ostatnim kwartale zeszłego roku.

"Spodziewamy się dalszego wzrostu nakładów inwestycyjnych w tym roku, chociaż w tempie nieco mniej imponującym niż to z IV kw., ponieważ dojście do granic wykorzystania mocy wytwórczych w sektorze budowlanym będzie ograniczało dynamikę nakładów na rozwój infrastruktury" - czytamy dalej.

Analitycy zaznaczyli, że wzrost eksportu może utrzymać się na dwucyfrowym poziomie dzięki silnemu popytowi z Europy, ale przy szybkim wzroście importu saldo handlu zagranicznego będzie raczej neutralne dla dynamiki PKB.

"Nowa projekcja inflacji w marcu może pokazać inflację wyraźnie przekraczającą cel w średnim terminie, ale naszym zdaniem to wciąż za mało aby wywołać poważną dyskusję w RPP nt podwyżek stóp. Wydaje się, że członkowie RPP muszą zobaczyć na własne oczy odczyty CPI wyraźnie powyżej celu (czy może nawet powyżej 3%) aby zacząć się martwić. A to raczej nie nastąpi przed końcem br." - podano również.

