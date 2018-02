Prezes JSW: Na dywidendy chcemy przeznaczać do 30% zysku netto grupy



Warszawa, 09.02.2018 (ISBnews) - Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zamierza rekomendować akcjonariuszom przeznaczanie na dywidendy do 30% skonsolidowanego zysku netto bez zdarzeń jednorazowych, poinformował prezes Daniel Ozon. W prezentacji przed dzisiejszą konferencją prasową JSW podała, że rekomendowany poziom wypłaty dywidendy będzie wynosić co najmniej 30% skonsolidowanego zysku netto.

"Będziemy przeznaczać do 30% zysku" - powiedział Ozon dziennikarzom. Wyjaśnił, że chodzi o zysk bez zdarzeń jednorazowych.

Podczas konferencji prezes mówił też, że w ciągu 1,5 miesiąca powinna zapaść decyzja zarządu dotycząca dywidendy za 2017 r.

W opublikowanej dziś prezentacji strategii spółki napisano, że "intencją zarządu JSW jest rekomendowanie walnemu zgromadzeniu wypłat dywidendy na poziomie co najmniej 30% skonsolidowanego zysku netto za dany rok obrotowy".

Spółka zastrzegła, że polityka w zakresie dywidendy uzależniona jest m.in. od aktualnych wyników działalności, sytuacji finansowej oraz potrzeb kapitałowych.

"Zgodnie z zapisami umowy restrukturyzacyjnej zawartej z obligatariuszami w 2016 r., zarząd JSW zobowiązał się, iż do czasu całkowitej spłaty zobowiązań z tytułu obligacji wyemitowanych w ramach programu emisji będzie mógł rekomendować walnemu zgromadzeniu JSW wypłatę dywidendy, jeżeli:

* na taką wypłatę uzyskana zostanie zgoda zgromadzenia obligatariuszy

* przy określonym poziomie (aktualnym i prognozowanym) wskaźnika pokrycia obsługi długu.

W przeciwnym wypadku rekomendowanie przez zarząd JSW wypłaty dywidendy będzie stanowić przypadek naruszenia umowy restrukturyzacyjnej" - czytamy dalej.

W marcu 2017 r. zarząd JSW zdecydował o zawieszeniu polityki dywidendowej i rekomendowaniu akcjonariuszom niewypłacania dywidendy za 2016 r.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)