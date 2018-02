WIG 20 spadł na zamknięciu o 0,98 proc. do 2.382,79 pkt. WIG zniżkował o 1,04 proc. do 61.952,62 pkt., a mWIG 40 poszedł w dół o 1,35 proc. do 4.725,82 pkt.

Indeksy WIG i WIG 20 znalazły się na zamknięciu na najniższym poziomie od sierpnia 2017 r., a mWIG40 - na najniższym poziomie od grudnia 2017 r.

Obroty akcjami wyniosły ponad 1.087 mln zł, z czego 852 mln zł na akcjach spółek z WIG 20. Liderem obrotów był PKN Orlen (137 mln zł).

Kurs PKN Orlen oddał wzrosty i spadł na zamknięciu o 1,6 proc. W piątek rano kurs spółki zwyżkował o 2 proc.

Minister energii Krzysztof Tchórzewski poinformował PAP, że zarząd PKN Orlen pod kierownictwem Wojciech Jasińskiego prowadził rozmowy z udziałowcami spółki PGE EJ1, która ma budować elektrownię jądrową. Dodał, oczekuje w tej sprawie ciągłości działań.

Wcześniej w piątek prezes PKN Orlen Daniel Obajtek ocenił dla PAP Biznes, że przyczyny ostatnich zawirowań kursu akcji PKN Orlen są przejściowe, a fundamentalnie nie wydarzyło się nic, co by wpływało na sytuację firmy. Kurs PKN Orlen spadł od początku lutego o ponad 12 proc. W tym czasie WIG 20 stracił ok. 6 proc.

Wśród blue chipów najmocniejsze spadki zanotowały: LPP (-4,7 proc.) oraz JSW (-4,6 proc.), której kurs wzrósł w czwartek na zamknięciu o 3,1 proc.

Jastrzębska Spółka Węglowa zakłada, że w latach 2018-2030 średni roczny wynik netto spółki będzie wynosił ok. 1 mld zł. JSW, który informował wcześniej o planach rozwiązania rezerwy na deputaty węglowe w kwocie około 1,3 mld zł, nie wyklucza kolejnych one-offów w wynikach za 2017 rok. - poinformował w piątek prezes JSW Daniel Ozon.

Polityka dywidendowa spółki zakłada wypłatę do 30 proc. zysku netto - poinformował dziennikarzy wiceprezes Robert Ostrowski.

Wzrostom wśród blue chipów przewodził na zamknięciu Alior Bank (+1,1 proc.).

Wśród spółek z mWIG 40 najmocniej w dół poszła wycena CD Projektu (-4,3 proc.), a największy wzrost odnotowały Forte (+5,9 proc.) oraz Polimex Mostostal (+3,9 proc.).

Na szerokim rynku spadkiem wyróżnił się m. in. Mostostal Zabrze (-10,3 proc.). W czwartek kurs spółki wzrósł na zamknięciu o 23,64 proc.

