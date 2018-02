"Dziś wrogowie Polski, można powiedzieć, że dzisiaj diabeł podpowiada nam pewną bardzo niedobrą receptę, pewną ciężką chorobę duszy, chorobę umysłu - tą chorobą jest antysemityzm. Musimy go odrzucać, zdecydowanie odrzucać. Ale to nie oznacza, że mamy przyznać rację tym - wszystko jedno, czy to Żydzi, czy Polacy, bo Polacy niestety też często dzisiaj obrażają swój własny kraj" - powiedział Kaczyński w sobotę podczas obchodów 94. miesięcznicy smoleńskiej.

Jak mówił, godność jest dzisiaj naruszana także w inny sposób. "Musimy być tu zdecydowani, musimy być tutaj twardzi, musimy bronić prawdy o tym, co działo się w Polsce w czasie II wojny światowej. Ale ta obrona prawdy musi być prowadzona zawsze z pamięcią o tych wiecznych słowach św. Pawła - zło dobrem zwyciężaj; o słowach, które tak często cytował nasz błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko" - powiedział Kaczyński.

Jak podkreślił, "nikt nas z tej drogi nie sprowadzi". "Bo to jest ta sama droga, którą szliśmy tutaj - szliśmy tutaj w obronie polskiej godności, w obronie tych, którzy zginęli" - mówił.

"Można powiedzieć, że zwyciężyliśmy i dalej będziemy zwyciężać. Będziemy zwyciężać, bo Polska stanęła dziś na nogi" - zaznaczył.

>>> Czytaj też: Merkel: Jako Niemcy ponosimy odpowiedzialność za wydarzenia, do których doszło podczas Holokaustu