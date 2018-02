Rzeczniczka wyraziła nadzieję we wpisie na Twitterze, że szefom obu rządów "uda się wypracować wspólne pozytywne inicjatywy dla nas oraz dla Europy".

Jak zapowiedziała w piątek Kopcińska, głównymi tematami rozmów premiera Morawieckiego w Berlinie będzie przyszłość Unii Europejskiej oraz relacje polsko-niemieckie.

Kanclerz Niemiec Angela Merkel w opublikowanym w sobotę nagraniu wideo odniosła się do dyskusji wokół polskiej ustawy o IPN. Niemcy ponoszą odpowiedzialność za Holokaust i tylko ta świadomość może być podstawą dobrych relacji z Polską - podkreśliła.

"Żeby nie mieszać się w sprawy polskiego ustawodawstwa, jako kanclerz Niemiec chcę tylko powiedzieć, że jako Niemcy ponosimy odpowiedzialność za wydarzenia, do których doszło podczas Holokaustu, podczas Szoah, za czasów narodowego socjalizmu" - powiedziała Merkel w podcaście zamieszczonym w sobotę na jej stronie internetowej przed zapowiedzianą na piątek wizytą premiera Morawieckiego.

"Istniały obozy koncentracyjne, za które Niemcy ponoszą odpowiedzialność. Ta odpowiedzialność obowiązuje nadal i każdy rząd niemiecki będzie ją na siebie brał" - dodała. Jak podkreśliła, "tylko na takiej podstawie możemy kształtować dobrą i wspólną przyszłość z Polską, ale też z całą Europą i światem".

Premier Morawiecki powiedział pod koniec stycznia w wywiadzie dla RMF24.pl, że jeśli podczas spotkania z kanclerz Merkel pojawią się "trudne tematy", to ani on, ani kanclerz Merkel, nie będą ich unikać. "Będziemy też starali się szukać tego, co nas łączy, a jednocześnie wypracowywać rozwiązania w tych tematach, co do których na razie nie znaleźliśmy jeszcze wspólnego mianownika" - podkreślił premier. Jak ocenił, temat reparacji wojennych jest "bardzo ważny".

Pytany, co będzie tematem "numer jeden" jego spotkania z kanclerz Merkel, szef rządu odparł: "Na pewno tematy europejskie". "Polska i Niemcy są ważnymi krajami UE, krajami członkowskimi. Bardzo dobrze przebiega współpraca między naszymi firmami" - zaznaczył Morawiecki. Jak mówił, coraz więcej polskich firm "wybiera się na zakupy" do Niemiec i są bardzo dobrymi partnerami dla niemieckich przedsiębiorców.

Nowelizacja ustawy o IPN wprowadza m.in. przepisy, zgodnie z którymi każdy, kto publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne, będzie podlegał karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat trzech. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę, jednocześnie postanowił skierować ustawę do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Nowela wywołała kontrowersje m.in. w Izraelu, USA i na Ukrainie.

3 lutego szef niemieckiej dyplomacji Sigmar Gabriel w wydanym oświadczeniu zapewnił, że Polska może być pewna, iż Niemcy biorą na siebie pełną odpowiedzialność za Holokaust i będą potępiać takie zafałszowania historii jak sformułowanie "polskie obozy koncentracyjne". Odnosząc się do dyskusji wokół ustawy o IPN, podkreślił, że tylko "staranna ocena własnej historii może przynieść pojednanie".