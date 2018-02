W niespełna 2 miesiące bank zbudował i wdrożył pierwszego robota automatyzującego obsługę kredytów dla przedsiębiorstw, zaś w ciągu 8 miesięcy liczba robotów, które usprawniają pracę w 20 obszarach zwiększyła się do 20, podano w komunikacie.



"Bank jest tym samym pierwszym bankiem w Polsce, który wdrożył robotyzację w procesach na taką skalę. Od początku wdrożenia programu (maj 2017 r.), tylko w segmencie mikro, przy udziale robotów zostało zrealizowanych blisko 6 tys. dyspozycji dotyczących wniosków kredytowych, rejestracji umowy i uruchomienia środków, związanych z przyznaniem kredytu. Łącznie dla klientów firmowych roboty uruchomiły środki dla ponad 10 tys. wniosków kredytowych i zaksięgowały 1 100 gwarancji" - czytamy w komunikacie.



BGŻ BNP Paribas wskazał, że dzięki robotyzacji końcowy etap procesu kredytowania, czyli księgowanie kredytu i wypłata środków, jest w pełni zautomatyzowany. Zaangażowanie robotów na tym etapie przyspiesza proces księgowania nawet o 300%. Ponadto, w przypadku niektórych wniosków kredytowych, roboty ułatwiają uzyskanie przez klienta pieniędzy w dniu decyzji przyznania kredytu.



"Roboty przejmują najbardziej pracochłonne zadania o dużym wolumenie, co pozwala przede wszystkim na zwiększenie efektywności procesów, daje dużą elastyczność w reagowaniu na rozwój biznesu, a naszym pracownikom umożliwia skupienie się na złożonych zadaniach, wymagających eksperckiej wiedzy" - powiedział dyrektor zarządzający pionu operacji w BGŻ BNP Paribas Oktawiusz Kacza, cytowany w komunikacie.



Obecnie roboty realizują zadania wielu obszarów Operacji związane również z obsługą rachunków, płatności, zajęć egzekucyjnych, finansowania handlu czy rynków finansowych. Czas realizacji dyspozycji obsługiwanych we współpracy ludzi i robotów udało się skrócić od 30% do 70%. Obecnie wykonywana praca przez roboty odpowiada pracy blisko 40 pracowników, podano także.



W planach BGŻ BNP Paribas jest podwojenie w tym roku liczby zautomatyzowanych procesów. Do końca III kwartału 2018 roku roboty będą obecne we wszystkich jednostkach operacji, a w następnych krokach będą implementowane również w innych obszarach banku, takich jak compliance, finanse, bezpieczeństwo czy HR.



"Jednocześnie doskonalimy wykorzystywane rozwiązania, które będą poszerzane w kolejnych etapach o mechanizmy sztucznej inteligencji (AI). Rozwój i zarządzanie technologią oraz całą „farmą" robotów są prowadzone wewnątrz banku. Zbudowaliśmy dedykowaną, innowacyjną jednostkę Robotic Center of Excellence, która zarówno tworzy roboty, jak i czuwa nad ich bezawaryjnym działaniem każdego dnia" - powiedział także Kacza.



