DM BZ WBK rekomenduje 'kupuj' dla Enei, 'trzymaj' dla Energi, PGE i Taurona



Warszawa, 12.02.2018 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BZ WBK podnieśli rekomendacji dla Enei do "kupuj" i wydali rekomendacje "trzymaj" dla Energi, Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) oraz Taurona Polskiej Energii, wynika z raportu datowanego na 5 lutego.

"Na rynku polskim pojawiła się w ostatnim czasie cała seria niekorzystnych wiadomości (rosnące szanse na rozpoczęcie budowy elektrowni jądrowej, przewidująca duże nakłady inwestycyjne strategia ciepłownictwa PGE, opóźnienia w modernizacji bloków Enei), a kluczowym lokalnym czynnikiem ryzyka jest naszym zdaniem nowa elektrownia w Ostrołęce, gdzie Energa może zapłacić więcej, niż przewiduje budżet. W świetle wszystkich tych kwestii niedawny spadek kursu akcji Enei o 10% spowodował, że jej wskaźnik EV/EBITDA na lata 2018–19P spadł do zaledwie 4,0x. Spółka oferuje przy tym stopę dywidendy wynoszącą 2,3%, a potencjał wzrostu jej ważonej ceny docelowej o 23% skłania nas do podniesienia rekomendacji do 'kupuj'" - czytamy w raporcie.

Cena docelowa akcji Enei została podniesiona do 13,7 zł wobec 12 zł poprzednio.

Jednocześnie DM BZ WBK podniósł rekomendację Energi do "trzymaj" ze "sprzedaj", a cenę docelową obniżył do 12,6 zł z 12,7 zł.

Rekomendacja dla PGE została obniżona do "trzymaj" z "kupuj", a cena docelowa obniżona do 12,2 zł z 14 zł.

Analitycy podtrzymali natomiast rekomendację "trzymaj" dla Taurona, jednocześnie obniżając cenę docelową do 3,3 zł z 3,4 zł.

(ISBnews)