Dzięki bardzo sprawnej rozbudowie sieci kolei dużych prędkości doświadczenie to stanie się o wiele przyjemniejsze niż jest obecnie.

Chiny już dziś dysponują najdłuższą na świecie siecią kolei dużych prędkości – ponad 25 tys. km. Mimo tego Państwo Środka zamierza wpompować dodatkowe 3,5 bln juanów (556 mld dol.) w powiększenie tej sieci o 18 proc. w ciągu następnych dwóch lat. Wówczas łączna długość całej sieci kolejowej ma wynieść 150 tys. km (łącznie z siecią dużych prędkości). Duża część tych pieniędzy zostanie przeznaczona na rozszerzenie sieci szybkiej kolei na zachód, obejmując również tereny, które w przeszłości były trudno dostępne.

W czasie chińskiego nowego roku z chińskiej kolei skorzysta prawie 400 mln osób – to więcej niż wynosi cała populacja USA. Fabryki i biura w Państwie Środka będą zamknięte przez tydzień, w czasie którego Chińczycy odwiedzą swoje rodziny lub wyjadą w celach turystycznych. Przemieszczanie się Chińczyków w tym okresie jest największą migracją na ziemi, jaka odbywa się regularnie raz na rok.

Podczas gdy w innych częściach świata rozpowszechnienie się tanich lotów zmniejszyło zainteresowanie koleją, w Państwie Środka jest inaczej. W czasie ubiegłorocznego chińskiego nowego roku po raz pierwszy w historii więcej osób skorzystało z szybkich kolei niż z kolei konwencjonalnych – wynika z oficjalnych danych.

Co ciekawe, prawie dekadę temu sieć szybkich kolei w Chinach prawie nie istniała. Do prawdziwej eksplozji rozwoju tego typu transportu doszło w latach 2013-2017, kiedy zbudowano ponad połowę liczącej dziś 25 tys. km sieci. Plany zakładają zwiększenie tej sieci o 50 proc. do 2025 roku, zaś do 2030 roku wschód z zachodem kraju ma łączyć 8 linii kolei dużych prędkości. W dalszej perspektywie Pekin chce także stworzyć 8 linii łączących północ z południem.

W początkowej fazie rozwoju szybka kolej miała łączyć główne ośrodki gospodarcze w Państwie Środka położone przy wschodnim wybrzeżu. Obecna faza obejmuje doprowadzenie szybkiej kolei także do trudniej dostępnych rejonów na zachodzie kraju.

„Nowe linie zwiększą możliwości transportowe całej sieci szczególnie w czasie wzmożonego ruchu np. podczas Chińskiego Nowego Roku. Co więcej, nowe połączenia przyczynią się do rozwoju turystyki oraz usług na zachodzie Chin” – komentuje ekspert ds. kolei Sun Zhang z Uniwersytetu Tongji w Szanghaju. „Szybka kolej pomoże zmniejszyć nierówności gospodarcze pomiędzy wchodem a zachodem kraju” – dodaje.

Najwyższa prędkość, z jaką porusza się chińska szybka kolej, to 250 km/h. Przy tej prędkości pokonanie dystansu na górzystym terenie zajmuje ¼ czasu, jaki potrzebuje do pokonania tego samego dystansu regularna kolej.

Koszt najtańszego biletu na szybką kolej wynosi 263 juany – i stanowi połowę tego, ile koszt biletu lotniczego w jedną stronę.

