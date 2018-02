Fitch: Zatwierdzenie rynku mocy pozytywne dla spółek energetycznych



Warszawa, 12.02.2018 (ISBnews) - Zatwierdzenie przez Komisję Europejską polskiej regulacji dotyczącej rynku mocy będzie mieć pozytywny wpływ na spółki zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej, uważa Fitch Ratings.

"Wprowadzenie mechanizmu rynku mocy jest kluczowym elementem planu polskiego rządu, którego celem jest wsparcie przepływów pieniężnych wytwórców energii, którzy inwestują w nowe moce lub modernizację bloków, aby utrzymać bezpieczeństwo dostaw" - czytamy w komunikacie.

Jak przypomina Fitch, Ministerstwo Energii oszacowało koszt rynku mocy dla konsumentów na 3,8 mld zł rocznie w latach 2021-2027.

"Zapewniłoby to znaczącą poprawę w przepływach pieniężnych wytwórców energii, dostarczając dodatkowe źródło EBITDA, bardziej przewidywalne niż sprzedaż energii elektrycznej na rynku" - czytamy dalej.

Zdaniem agencji, jeśli cztery kontrolowane przez państwo koncerny energetyczne - PGE, Tauron Polska Energia, Enea i Energa - wygrają w aukcjach planowanych na 2018 r., wypłaty zapewnią dodatkowe możliwości kredytowe poczynając od 2021 r. W innym wypadku, wysokie nakłady inwestycyjne doprowadzą do zwiększenia zadłużenia do niemal maksymalne poziomu przewidzianego w ich ratingach.

7 lutego br. Komisja Europejska zatwierdziła polski mechanizm rynku mocy.

Przygotowana w Ministerstwie Energii ustawa o rynku mocy weszła w życie 18 stycznia 2018 r. Określa ona organizację rynku mocy oraz zasady świadczenia usługi pozostawania w gotowości do dostarczania mocy elektrycznej do systemu elektroenergetycznego przez dostawców mocy i dostarczania tej mocy do systemu w okresach zagrożenia. Nowe przepisy wprowadzają mechanizm aukcyjny zakupu mocy. Zgodnie z harmonogramem wpisanym w ustawie, pod koniec tego roku odbędą się trzy aukcje główne dla okresów dostaw przypadających na lata 2021-2023.

(ISBnews)