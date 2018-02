Dodała, że dzięki doskonałej infrastrukturze drogowej i trasie S3 oraz bliskiemu sąsiedztwu z Niemcami, województwo lubuskie, a wraz z nim Zielona Góra, ma ogromny potencjał inwestycyjny – nie tylko z punktu widzenia Grupy Pekaes, lecz także innych polskich i zagranicznych firm. Nowy terminal znajduje się w pobliżu głównych tras na Poznań i Wrocław.

„Taka lokalizacja stwarza niezwykle dogodne warunki dla naszych operacji terminalowych. Możemy obecnie zwiększyć moce dystrybucyjne i znacząco skrócić czas realizacji zleceń, i co istotne, przyjąć duży wolumen dodatkowych przesyłek. Otwarcie terminalu w Zielonej Górze to kolejny krok w kierunku dalszej rozbudowy sieci dystrybucji Pekaes” – powiedział prezes Zarządu Grupy Pekaes Maciej Bachman.

Sam terminal został wyposażony we wszystkie niezbędne urządzenia techniczne wspierające płynny przepływ przesyłek drobnicowych w procesie sortowniczym. Pracuje na nim 12 osób.

Oprócz dostosowanej do potrzeb Pekaes strefy dystrybucyjnej i nowoczesnej powierzchni biurowej ma strefę wypoczynku na świeżym powietrzu. Terminal jest użytkowany przez Pekaes na zasadzie wynajmu powierzchni.

Grupę Pekaes tworzą spółki: Pekaes Sp. z o.o., Chemikals Sp. z o.o., Spedycja Polska SPEDCONT Sp. z o.o. Należy ona do największych w kraju firm sektora TSL (transport, spedycja, logistyka).

W 20 polskich oddziałach, dwóch terminalach kontenerowych, jednym terminalu kolejowym oraz pięciu magazynach logistycznych Pekaes zatrudnia ponad tysiąc pracowników.

Panattoni Park Zielona Góra to nowoczesne centrum dystrybucyjne typu multi-tenant powstające w Zielonej Górze na obszarze specjalnej strefy ekonomicznej.

Inwestycję realizuje firma z branży deweloperskiej Panattoni Europe. Docelowo całe centrum w Zielonej Górze ma mieć powierzchnię co najmniej 75 tys. m kw. Pekaes jest jednym z pierwszych najemców, którzy wprowadzili się do wybudowanych do tej pory hal. (PAP)

autor: Marcin Rynkiewicz

edytor: Sonia Sobczyk