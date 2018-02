Tillerson: jeszcze nie pokonaliśmy ostatecznie Państwa Islamskiego

Źródło: PAP

Zakończenie głównych operacji bojowych przeciwko Państwu Islamskiemu (IS) nie oznacza, że USA i ich sojusznicy doprowadzili do ostatecznej porażki tej radykalnej sunnickiej organizacji zbrojnej - ocenił we wtorek w Kuwejcie sekretarz stanu USA Rex Tillerson.