Robyg ma pozwolenie na kolejny etap Forum Wola w Warszawie ze 148 lokalami



Warszawa, 13.02.2018 (ISBnews) - Robyg otrzymał pozwolenie na budowę kolejnego etapu w ramach inwestycji Forum Wola, poinformowała spółka. W tej fazie - w dwóch budynkach - powstanie 141 lokali mieszkalnych i 7 lokali usługowych wraz z przedszkolem i garażem podziemnym.

W ramach tej części projektu zaplanowano lokale o metrażach od 29 do 117 m2 w cenie od 6 950zł za m2. Budowa rozpocznie się w I kw. 2018 r., natomiast przewidywane zakończenie prac przypada na II kw. 2019 r. W całej inwestycji powstanie około 900 lokali, podano.

"Grupa Robyg prowadzi obecnie inwestycje w 6 dzielnicach stolicy, a na Woli jest obecna już od 3 lat. Pierwszy projekt - Park Wola Residence, sprzedał się bardzo szybko, dlatego grupa Robyg podjęła decyzję o realizacji dużej inwestycji w bezpośrednim sąsiedztwie. Sytuowanie projektów w dogodnych komunikacyjnie miejscach oraz korzystny stosunek ceny do jakości sprzedawanych mieszkań, a także dbałość o zapewnienie pełnej infrastruktury drogowej i usługowej sprawiają, że mieszkania grupy Robyg cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem klientów. Przekłada się to wyniki kontraktacji. W 2017 r. grupa Robyg osiągnęła rekordowy w historii spółki pułap sprzedaży w wysokości 3 471 lokali z uwzględnieniem rezygnacji, który przewyższył nawet plany spółki" - powiedział przewodniczący rady nadzorczej Oscar Kazanelson, cytowany w materiale.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie i Gdańsku, notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od listopada 2010 roku. W 2017 r. Robyg zakontraktował w Warszawie i Gdańsku ok. 3 470 lokali.

(ISBnews)