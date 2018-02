Użycie sztucznej inteligencji do monitoringu świń to efekt ogłoszonej niedawno współpracy chińskiego giganta internetowego Alibaba z grupą Tequ i jej filią Dekon Group, które zajmują się hodowlą trzody w prowincji Syczuan na południowym zachodzie Chin. Sixth Tone żartobliwie nazywa to przedsięwzięcie skrzyżowaniem "Roku 1984" z "Folwarkiem zwierzęcym".

Wykorzystując technologię rozpoznawania twarzy oraz zasoby big data, system komputerowy będzie analizował zachowania poszczególnych świń, rozpoznawał choroby i wysyłał wczesne sygnały ostrzegawcze – napisano w komunikacie. Sztuczna inteligencja "wyzwoli rolników, zarówno zwiększając ich dochody, jak i zmniejszając nakład pracy" - ocenił prezes Alibaba Cloud, Simon Hu.

Każda świnia otrzyma odrębną elektroniczną kartotekę zawierającą takie informacje, jak rasa, wiek, waga, dieta i poziom aktywności. Analiza tych danych przez Alibaba Cloud w połączeniu z nowatorskimi metodami hodowli pozwoliły w czasie przeprowadzonego eksperymentu na obniżenie śmiertelność świń o 3 proc., a objęte programem maciory rodziły w tym czasie przeciętnie o trzy prosięta rocznie więcej - podano.

Choć sztuczna inteligencja zasadniczo dba o dobrobyt inwentarza, życie świń wychowanych pod jej czujnym okiem bynajmniej nie jest bezstresowe. Jeśli na przykład prognozowana liczba urodzonych prosiąt będzie zbyt niska, komputer z wyprzedzeniem zaproponuje ubój danej maciory.

Chiński sektor hodowlany, który od lat boryka się z problemami niskiej wydajności i wysokich nakładów pracy, stał się teraz polem rywalizacji między rodzimymi gigantami internetowymi, którzy dostrzegają potencjał rozwoju w tym przemyśle – ocenił Sixth Tone.

Na przykład założyciel internetowej platformy NetEase Ding Lei zaczął hodować niemodyfikowane genetycznie świnie w 2009 roku. Zrobiło się o tym głośno w czasie ubiegłorocznej konferencji internetowej w mieście Wuzhen we wschodnich Chinach, kiedy Ding poczęstował grupę chińskich magnatów technologicznych wieprzowiną z własnej hodowli.

Z Kantonu Andrzej Borowiak (PAP)